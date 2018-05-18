Toplu taşımada 'yüz tanıma' dönemi

Dünyada 1 milyar 300 milyondan fazla nüfusuyla en kalabalık ülke olan Çin geçtiğimiz aylarda yine ilginç bir proje ile gündeme gelmişti.

Zira yüz tanıma teknolojisine ciddi yatırımlar yapan Çin hükümetinin bir sonraki hedefinin çocuklar olduğu ortaya çıktı.