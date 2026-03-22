Tottenham-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi
22.03.2026 13:56
Aydın Kayar
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında sahasında Nottingham Forest ile kozlarını paylaşacak. Küme düşme hattından uzaklaşabilmesi için mutlak galibiyet arayan Tottenham, Nottingham Forest karşısında 3 puan için sahada olacak. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Tottenham-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ev sahibi Tottenham, bu sezon tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. Ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet alamayan ve sadece 1 puan (Liverpool beraberliği) toplayabilen Londra ekibi, 30 puanla 16. sıraya kadar geriledi. James Maddison ve Dejan Kulusevski gibi yıldızlarının sakatlığıyla sarsılan Tottenham, Forest karşısında alacağı bir galibiyetle üzerindeki ölü toprağını atmak istiyor.
Londra'da oynanacak Manchester City maçı, 22 Mart 2026 Pazar günü (bugün) saat 17.15'te ekranlara gelecek.
Karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalında canlı yayınlanacak.
SON 3 MAÇINI KAYBETTİ
Nottingham Forest ile oynadığı son üç Premier Lig maçını kaybeden Tottenham, daha önceki altı karşılaşmadan da galip ayrılmıştı.