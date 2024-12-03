Trump ve Musk'ın Mars planı endişe yaratıyor: NASA'nın Ay'a gidiş planları suya düşmüş olabilir

ARTEMIS PROGRAMINI TRUMP YÖNETİMİ KURMUŞTU

Aslında 2017 yılında Artemis programını kuran ilk Trump yönetimiydi.

Ay yüzeyine yapılacak ilk görevlerin ardından program, astronotların Ay'da nasıl yaşayacaklarını ve çalışacaklarını öğrenebilecekleri ve en ileri araştırmaları yapabilecekleri kalıcı bir üs kurmayı amaçlıyor.

AY'A 2026'DA GİDİLMESİ HEDEFLENİYOR

Ancak programın takvimi bir süredir aksıyor. ABD astronotları yapılan planlamalara göre bu yıl Ay'a inmiş olacaklardı.

Ancak NASA, Artemis 3 görevi sırasında ilk inişin 2026 sonbaharına kadar gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Uzay giysilerinin yeniden tasarlanması, Orion'un ısı kalkanı ve yaşam destek sistemleri ile daha önce de belirtildiği gibi Starship ile ilgili sorunlar bu gecikmelere neden oldu.