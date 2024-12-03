Trump ve Musk'ın Mars planı endişe yaratıyor: NASA'nın Ay'a gidiş planları suya düşmüş olabilir
ABD'de Başkan seçilen Donald Trump yönetiminin, astronotları yaklaşık 50 yıl sonra Ay'a götürmeyi amaçlayan Artemis programını iptal edebileceği öne sürüldü. NASA'nın Uzay Fırlatma Sistemi'nde (SLS) yer alan projedeki gecikmeler, maliyetler ve Çin'in Ay hedeflerinin yarattığı rekabetin endişelere yol açtığı kaydedildi. Öte yandan Trump'ın Ay'dan önce Mars'a astronot gönderme isteği, SpaceX'in sahibi Elon Musk ile benzer düşünceleri paylaştığı şeklinde yorumlandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın son seçim zaferinden bu yana, NASA'nın dev Ay roketi Uzay Fırlatma Sistemi'nin (SLS) tehdit altında olabileceğine dair söylentiler ortaya çıktı.
Roket, ABD uzay ajansının 1972'den bu yana ilk kez insanları Ay'a geri götürmeyi amaçlayan Artemis programı için gerekli olan birkaç kilit unsurdan biri.