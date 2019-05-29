Trump'ın danışmanından Huawei açıklaması

ABD ile Çin arasındaki gerginlik, bir süredir Huawei ürünleriyle ilgili ABD ambargosu nedeniyle şirketin zor günler geçirmesine neden oluyordu.

Özellikle Google'ın Huawei ile yola devam etmeme kararı ve lisansın iptal edilmesi kullanıcıların da kafasını bulandırmış, şirketin telefon pazarındaki geleceğinde büyük bir soru işareti belirmişti.