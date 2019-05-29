Trump'ın danışmanından Huawei açıklaması
ntv.com.tr, DHA
Google lisansının iptal edilmesiyle sıkıntılı günler geçiren Huawei için bugün yeni bir gelişme yaşandı. Trump'ın danışmanı konu ile ilgili bir açıklama yaptı.
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ABD ile Çin arasındaki gerginlik, bir süredir Huawei ürünleriyle ilgili ABD ambargosu nedeniyle şirketin zor günler geçirmesine neden oluyordu.
Özellikle Google'ın Huawei ile yola devam etmeme kararı ve lisansın iptal edilmesi kullanıcıların da kafasını bulandırmış, şirketin telefon pazarındaki geleceğinde büyük bir soru işareti belirmişti.
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Geçtiğimiz cumartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ve Xi Jinping'in G20 zirvesindeki görüşmeleri neticesinde ABD'li şirketlerin Huawei'ye satış yapabileceği açıklanmıştı.
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Trump'ın bu sözlerinin ardından konu ile ilgili yeni bir açıklama ABD Başkanının danışmanından geldi.
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Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Ekonomi Konseyi'nin başkanı ve Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, olumlu gelişmelere rağmen huawei’nin bazı kısıtlamalara maruz kalacağını açıkladı
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HUAWEI CEO'SUNDAN GOOGLE ÜLTİMATOMHuawei kurucusu ve CEO’su Ren Zhengfei, CNBC’ye verdiği röportajda ilginç açıklamalarda bulunmuştu.
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6Huawei’nin Android’i bırakması halinde Google’ın işlerinin de karışacağını söyleyen CEO, firmanın 700-800 milyon kullanıcı kaybedeceğini söylemişti.
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İŞTE HUAWEİ KRİZİNİN GOOGLE'A MALİYETİSon dönemde teknoloji dünyası Google ve Huawei arasında yaşananları konuşuyor. Peki bu krizin Google'a maliyeti ne olacak?
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ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz haftalarda ABD merkezli şirketlerinin "ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ürünleri almasını engelleyen kararnameyi imzalamasının ardından Google, dün Çin merkezli Huawei ile işbirliğini sınırlandırdı.
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Daha sonra ise ABD Ticaret Bakanlığı, kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı.
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Söz konusu karar Huawei'nin mevcut akıllı telefonlarının ve tabletlerinin güncellenmesi için gerekli Amerikan yapımı ürünlerin alınmasına 90 gün için izin veriyor. Ancak Huawei, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak.
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Kuşkusuz karar Huawei'yi ciddi oranda etkileyecek. Peki Google'ın bu krizden kaybı ne olacak?
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Nomura Instinet tarafından yayımlanan rapora göre Google'ın Huawei'nin Android lisansını askıya alması, teknoloji devine 425 milyon dolar gelir kaybına mal olacak.
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Zira Google, uygulama marketi Play Store üzerinden yalnızca 2018 yılında 7 milyar dolar gelir elde etti. Bu gelirin 388 milyon dolarını Huawei akıllı telefonlar oluşturuyordu.
HUAWEİ'NİN KENDİ İŞLETİM SİSTEMİ İÇİN ALDIĞI PATENT ORTAYA ÇIKTI
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HUAWEI KENDİ İŞLETİM SİSTEMİNİ GELİŞTİREBİLİRSE NE OLUR?
Google için en kötü senaryo ise Huawei'in başarılı bir şekilde kendi işletim sistemini oluşturabilmesi.
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Huawei bir süredir tıpkı Apple gibi kendi işletim sistemine sahip olabilmek için ciddi mesai harcıyordu.
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Huawei CEO'su Richard Yu geçtiğimiz yıl Alman Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada Google ekosisteminde yer almayı tercih etmelerine rağmen B planı olarak kendi işletim sistemleri üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.
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Bugün ise İngiliz basınından konu ile ilgili çok konuşulacak bir iddia geldi. Söz konusu haberlere göre, Huawei CEO'su Yu Chengdong, kendi çevresine şirketin kendi işletim sistemini birkaç ay içinde hazır hale getireceği bilgisini verdi.
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Yine hala iddia boyutunda olan bilgilere göre, söz konusu işletim sistemi tüm Android uygulamaları ile uyumlu olacak.
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TÜM ÇİNLİ ÜRETİCİLER ANDROID'DEN AYRILIRSA NE OLUR?
Kuşkusuz bugünden Huawei kullanıcılarının yeni işletim sistemi ile devam mı edeceği yoksa Android işletim sistemine sahip başka markalara mı yöneleceğini kestirebilmek hayli güç.
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Ancak iddia edildiği gibi Huawei bu yıl içerisinde kendi işletim sistemini kullanıma sunabilirse ve kullanıcılarını büyük ölçüde koruyabilirse bu Google’ın yeni ve güçlü bir rakibinin doğması anlamını taşıyacak.
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Başka bir deyişle iOS ve Android olarak ikiye ayrılan ve Android’in liderlik koltuğunda oturduğu sektöre güçlü bir rakip girecek.
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22Google'ın Android kararının Huawei ile mi sınırlı kalacağı yoksa OPPO, Xiaomi ve Meizu gibi diğer Çin merkezli markaları kapsayıp kapsamayacağı da henüz bilinmiyor.