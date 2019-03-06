Trump'ın tweet'leri sonrası 1 günde 117 milyar dolar kaybettiler
ntv.com.tr
Sahip oldukları şirketlerin hisselerinde yaşanan ani düşüş sonrası dünyanın en zengin 500 isminin bir günde servetlerinden 117 milyar dolar eridi.
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ABD Başkanı Donald Trump’ın "tweet"leri sonrası yeniden ABD-Çin kur savaşlarının başlayacağına yönelik kaygılar Asya ve Avrupa borsaları sonrası Amerikan endekslerini de vurdu.
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ABD endeksleri ve özellikle teknoloji şirketlerinde yaşanan ani düşüş sonrası sahip oldukları hisse senetlerinin değerleri eriyen dünyanın en zengin 500 kişisinin kaybı 117 milyar doları (yaklaşık 650 milyar TL) buldu.
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Online alışveriş devi Amazon'un sahibi olan ve aynı zamanda dünyanın en zengin insanı konumunda bulunan Jeff Bezos sadece pazartesi günü 3.4 milyar dolar ile en çok kaybeden isim oldu.
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Bezos'u 2.8 milyar dolar ile sosyal medya devi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg izledi.
Geçtiğimiz yıllarda "en zengin insan" ünvanını Bezos'a kaptıran Bill Gates'in bir günlük kaybı ise 2 milyar dolar oldu.
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İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN 10 MİLYARDERİ
Forbes geçtiğimiz dönemde dünyanın en zenginlerini açıklamış, listenin tepesinde yine teknoloji dünyasından tanıdığımız isimler yer almıştı.
İşte gezegenimizin en zengin 10 ismi...
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610- Larry Page (Google) Serveti: 50.8 milyar dolar
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79- Michael Bloomberg (Bloomberg) Serveti: 55.5 milyar dolar
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88- Mark Zuckerberg (Facebook) Serveti: 62.3 milyar dolar
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97- Larry Ellison (Oracle) Serveti: 62.5 milyar dolar
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106- Amancio Ortega (Inditex) Serveti:62.7 milyar dolar
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115- Carlos Slim Helu Serveti: 64 milyar dolar
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124- Bernard Arnault (Louis Vuitton) Serveti: 76 milyar dolar
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133- Warren Buffett Serveti: 82.5 milyar dolar
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142- Bill Gates (Microsoft) Serveti: 96.5 milyar dolar
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151- Jeff Bezos (Amazon) Serveti: 131 milyar dolar
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JEFF BEZOS KİMDİR?Peki Bezos'un ticarete internetten kitap satarak başladığını biliyor muydunuz? İşte dünyanın en zengin ismi hakkında bilmeniz gerekenler...
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ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehirinde dünyaya gelen Jeff Bezos 1986 ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından birisi olan Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu.
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18Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi'nden sınıf birincisi olarak mezun olduktan sonra ilk işine Fitel firmasında başladı. Şubat 1987’de teknoloji ve iş geliştirme müdür yardımcılığına terfi etti.
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WALL STREET YILLARI
Buradaki kariyerine New York ve Londra ofislerinde çalışarak devam eden Bezos daha sonra başkan yardımcısı asistanı olarak Wall Street‘de bir yatırım bankası olan Bankers Trust Company’e geçti.
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ASİSTANI İLE EVLENDİAralık 1990’da D.E Shaw Hedge Fon şirketinde başkan yardımcısı olarak işe alındı. Bu şirkette tanıştığı asistanı ile 1993 yılında dünya evine girdi.
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AMAZON FİKRİ BEĞENİLMEYİNCE İSTİFA ETTİAmazon'un fikrini şirkete sunan Bezos bu projesi kabul edilmeyince istifa etti ve milyarderliğe giden yolda ilk adımını attı.
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İNTERNETTEN KİTAP SATMAK İÇİN KURDU16 Temmuz 1995 tarihinde kurulan “amazon”un kurucusu ve sahibi olan Bezos siteyi internet üzerinden kitap satmak amacı için kurdu.
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AMAZON ADINI SÖZLÜKTEN BULDUSitenin adını sözlükten bulduğunu daha önce a��ıklayan Bezos aynı zamanda Amazon Ormanları nedeniyle ismin akılda kalacağı fikrine de güvendiğini sıklıkla dile getirmişti.
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24Jeff Bezos daha sonra Amazon'u sadece kitap satan bir platform olmaktan kurtarıp küresel bir alışveriş platformuna çevirdi.
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PARASINI UZAYA YATIRIYORSon yıllarda yatırımlarını uzay turizmine yapan Bezos Blue Origin isimli bir uzay turizmi şirketinin de sahibi.
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Jeff Bezos kendi kurduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin'e ciddi miktarda bütçe ayırmış durumda.
Bezos geçtiğimiz dönemde, her yıl 1 milyar dolarlık Amazon hissesi satarak, bu miktarı Blue Origin’e aktaracağını belirterek bu şirkete ne kadar önem verdiğin gözler önüne sermişti.