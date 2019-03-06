NTV

Trump'ın tweet'leri sonrası 1 günde 117 milyar dolar kaybettiler

ntv.com.tr

Sahip oldukları şirketlerin hisselerinde yaşanan ani düşüş sonrası dünyanın en zengin 500 isminin bir günde servetlerinden 117 milyar dolar eridi.

  • 1

    ABD Başkanı Donald Trump’ın "tweet"leri sonrası yeniden ABD-Çin kur savaşlarının başlayacağına yönelik kaygılar Asya ve Avrupa borsaları sonrası Amerikan endekslerini de vurdu. 

  • 2

    ABD endeksleri ve özellikle teknoloji şirketlerinde yaşanan ani düşüş sonrası sahip oldukları hisse senetlerinin değerleri eriyen dünyanın en zengin 500 kişisinin kaybı 117 milyar doları (yaklaşık 650 milyar TL) buldu. 

  • 3

    Online alışveriş devi Amazon'un sahibi olan ve aynı zamanda dünyanın en zengin insanı konumunda bulunan Jeff Bezos sadece pazartesi günü 3.4 milyar dolar ile en çok kaybeden isim oldu. 

  • 4

    Bezos'u 2.8 milyar dolar ile sosyal medya devi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg izledi.

    Geçtiğimiz yıllarda "en zengin insan" ünvanını Bezos'a kaptıran Bill Gates'in bir günlük kaybı ise 2 milyar dolar oldu. 

  • 5

    İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN 10 MİLYARDERİ

    İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN 10 MİLYARDERİ

    Forbes geçtiğimiz dönemde dünyanın en zenginlerini açıklamış, listenin tepesinde yine teknoloji dünyasından tanıdığımız isimler yer almıştı.

    İşte gezegenimizin en zengin 10 ismi...

  • 6

    10- Larry Page (Google) Serveti: 50.8 milyar dolar


  • 7

    9- Michael Bloomberg (Bloomberg) Serveti: 55.5 milyar dolar


  • 8

    8- Mark Zuckerberg (Facebook) Serveti: 62.3 milyar dolar


  • 9

    7- Larry Ellison (Oracle) Serveti: 62.5 milyar dolar


  • 10

    6- Amancio Ortega (Inditex) Serveti:62.7 milyar dolar


  • 11

    5- Carlos Slim Helu Serveti: 64 milyar dolar


  • 12

    4- Bernard Arnault (Louis Vuitton) Serveti: 76 milyar dolar

  • 13

    3- Warren Buffett Serveti: 82.5 milyar dolar


  • 14

    2- Bill Gates (Microsoft) Serveti: 96.5 milyar dolar


  • 15

    1- Jeff Bezos (Amazon) Serveti: 131 milyar dolar
  • 16

    JEFF BEZOS KİMDİR?

    JEFF BEZOS KİMDİR?
    Peki Bezos'un ticarete internetten kitap satarak başladığını biliyor muydunuz? İşte dünyanın en zengin ismi hakkında bilmeniz gerekenler...
  • 17

    ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehirinde dünyaya gelen Jeff Bezos 1986 ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından birisi olan Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu. 

  • 18

    Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi'nden sınıf birincisi olarak mezun olduktan sonra ilk işine Fitel firmasında başladı. Şubat 1987’de teknoloji ve iş geliştirme müdür yardımcılığına terfi etti.
  • 19

    WALL STREET YILLARI

    WALL STREET YILLARI

    Buradaki kariyerine New York ve Londra ofislerinde çalışarak devam eden Bezos daha sonra başkan yardımcısı asistanı olarak Wall Street‘de bir yatırım bankası olan Bankers Trust Company’e geçti. 

  • 20

    ASİSTANI İLE EVLENDİ

    ASİSTANI İLE EVLENDİ
    Aralık 1990’da D.E Shaw Hedge Fon şirketinde başkan yardımcısı olarak işe alındı. Bu şirkette tanıştığı asistanı ile 1993 yılında dünya evine girdi.
  • 21

    AMAZON FİKRİ BEĞENİLMEYİNCE İSTİFA ETTİ

    AMAZON FİKRİ BEĞENİLMEYİNCE İSTİFA ETTİ
    Amazon'un fikrini şirkete sunan Bezos bu projesi kabul edilmeyince istifa etti ve milyarderliğe giden yolda ilk adımını attı.
  • 22

    İNTERNETTEN KİTAP SATMAK İÇİN KURDU

    İNTERNETTEN KİTAP SATMAK İÇİN KURDU
    16 Temmuz 1995 tarihinde kurulan “amazon”un kurucusu ve sahibi olan Bezos siteyi internet üzerinden kitap satmak amacı için kurdu.
  • 23

    AMAZON ADINI SÖZLÜKTEN BULDU

    AMAZON ADINI SÖZLÜKTEN BULDU
    Sitenin adını sözlükten bulduğunu daha önce a��ıklayan Bezos aynı zamanda Amazon Ormanları nedeniyle ismin akılda kalacağı fikrine de güvendiğini sıklıkla dile getirmişti.
  • 24

    Jeff Bezos daha sonra Amazon'u sadece kitap satan bir platform olmaktan kurtarıp küresel bir alışveriş platformuna çevirdi.
  • 25

    PARASINI UZAYA YATIRIYOR

    PARASINI UZAYA YATIRIYOR
    Son yıllarda yatırımlarını uzay turizmine yapan Bezos Blue Origin isimli bir uzay turizmi şirketinin de sahibi.
  • 26

    Jeff Bezos kendi kurduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin'e ciddi miktarda bütçe ayırmış durumda. 

    Bezos geçtiğimiz dönemde, her yıl 1 milyar dolarlık Amazon hissesi satarak, bu miktarı Blue Origin’e aktaracağını belirterek bu şirkete ne kadar önem verdiğin gözler önüne sermişti.

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin