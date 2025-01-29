Trump'tan Musk'a yeni görev: Uzayda mahsur kalan astronotları kurtaracak!

ABD Başkanı Donald Trump, dünya basınının manşetlerinde sıklıkla isminden söz ettiren yakın dostu Elon Musk'a yeni bir görev verdi. Dünyanın en zengin insanı, uzayda mahsur kalan iki astronotu kurtarmakla görevlendirildi. Kararını sosyal medya paylaşımında duyuran Trump, "Elon yakında yola çıkacak. Umarım herkes güvende olur. İyi şanslar Elon!!!" ifadelerini kullandı. 53 yaşındaki milyarder ise, astronotları "mümkün olan en kısa sürede" geri getireceğini söyledi. İki NASA astronotu, 5 Haziran 2024 tarihinden beri Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalmış durumda.

Trump'tan Musk'a yeni görev: Uzayda mahsur kalan astronotları kurtaracak! - 1

"GİDİP GETİRMESİNİ İSTEDİM"

ABD Başkanı Donald Trump, SpaceX CEO'su Elon Musk'tan uzayda mahsur kalan iki astronotu "gidip almasını" istedi.

Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, "Elon Musk ve SpaceX'ten Biden yönetimi tarafından neredeyse terk edilen iki cesur astronotu 'gidip getirmelerini' istedim" ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Trump'tan Musk'a yeni görev: Uzayda mahsur kalan astronotları kurtaracak! - 2

"ELON YAKINDA YOLA ÇIKACAK"

Astronotların Uzay İstasyonu'nda aylardır beklediğini vurgulayan Trump paylaşımında, "Elon yakında yola çıkacak. Umarım herkes güvende olur. İyi şanslar Elon!!!" ifadelerine yer verdi.

Trump'tan Musk'a yeni görev: Uzayda mahsur kalan astronotları kurtaracak! - 3

EN KISA SÜREDE GERİ GETİRECEK

53 yaşındaki milyarder ise, 62 yaşındaki Butch Wilmore ve 59 yaşındaki Sunita Williams'ı "mümkün olan en kısa sürede" geri getireceğine dair bir paylaşımda bulundu.

Ayrıca eski Başkan Joe Biden'ı daha önce harekete geçmediği için eleştirdi.

Musk, "Biden yönetiminin onları orada bu kadar uzun süre bırakması korkunç." ifadelerini kullandı.

Trump'tan Musk'a yeni görev: Uzayda mahsur kalan astronotları kurtaracak! - 4

ASTRONOTLARI GERİ GETİRMEK

Musk'ın şirketi SpaceX'e, mahsur kalan iki astronotu şubat ayında Dünya'ya geri getirme görevi verilmişti.

Bu kapsamda Crew-10 misyonu, NASA astronotları Anne McClain ve Nichole Ayers, Japonya Uzay Araştırma Ajansı'ndan Takuya Onishi ve Roscosmos kozmonotu Kirill Peskov'u istasyona taşıyacak.

Handover (devir-teslim) sürecinin ardından, Williams ve Wilmore, NASA astronotu Nick Hague ve Roscosmos kozmonotu Aleksandr Gorbunov ile birlikte Dünya'ya dönecek.

Trump'tan Musk'a yeni görev: Uzayda mahsur kalan astronotları kurtaracak! - 5

BOEING ARACI BOŞ DÖNDÜ

Wilmore ve Williams, Uluslararası Uzay İstasyonu'na 5 Haziran'da inmiş ve o tarihten bu yana orada mahsur kalmışlardı.

İkilinin ziyaretinin başlangıçta sadece sekiz gün sürmesi planlanmıştı ancak NASA, güvenlik endişeleri nedeniyle, Boeing Starliner uzay aracını Dünya'ya geri göndermeye karar verdi.

Trump'tan Musk'a yeni görev: Uzayda mahsur kalan astronotları kurtaracak! - 6

"YÜRÜMENİN NASIL BİR ŞEY OLDUĞUNU UNUTTUM"

CBS News'in haberine göre Williams, "Burada yeterince uzun süredir bulunuyorum, yürümenin nasıl bir şey olduğunu hatırlamaya çalışıyorum. Yürümedim. Oturmadım. Uzanmadım." diye konuştu.

Astronotlar ayrıca uzayda bu kadar uzun süre geçireceklerini tahmin etmediklerini ve bunun kendileri için küçük bir şok olduğunu aktardı.

Ancak NASA tüm aksiliklere rağmen, Boeing'den vazgeçmiyor; NASA Yöneticisi Bill Nelson, Starliner'ın tekrar kullanılacağından "yüzde 100" emin olduğunu söylüyor.

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