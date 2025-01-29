Trump'tan Musk'a yeni görev: Uzayda mahsur kalan astronotları kurtaracak!
ABD Başkanı Donald Trump, dünya basınının manşetlerinde sıklıkla isminden söz ettiren yakın dostu Elon Musk'a yeni bir görev verdi. Dünyanın en zengin insanı, uzayda mahsur kalan iki astronotu kurtarmakla görevlendirildi. Kararını sosyal medya paylaşımında duyuran Trump, "Elon yakında yola çıkacak. Umarım herkes güvende olur. İyi şanslar Elon!!!" ifadelerini kullandı. 53 yaşındaki milyarder ise, astronotları "mümkün olan en kısa sürede" geri getireceğini söyledi. İki NASA astronotu, 5 Haziran 2024 tarihinden beri Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalmış durumda.
"GİDİP GETİRMESİNİ İSTEDİM"
ABD Başkanı Donald Trump, SpaceX CEO'su Elon Musk'tan uzayda mahsur kalan iki astronotu "gidip almasını" istedi.
Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, "Elon Musk ve SpaceX'ten Biden yönetimi tarafından neredeyse terk edilen iki cesur astronotu 'gidip getirmelerini' istedim" ifadelerini kullandı.