Trump'tan Musk'a yeni görev: Uzayda mahsur kalan astronotları kurtaracak!

"YÜRÜMENİN NASIL BİR ŞEY OLDUĞUNU UNUTTUM"

CBS News'in haberine göre Williams, "Burada yeterince uzun süredir bulunuyorum, yürümenin nasıl bir şey olduğunu hatırlamaya çalışıyorum. Yürümedim. Oturmadım. Uzanmadım." diye konuştu.

Astronotlar ayrıca uzayda bu kadar uzun süre geçireceklerini tahmin etmediklerini ve bunun kendileri için küçük bir şok olduğunu aktardı.

Ancak NASA tüm aksiliklere rağmen, Boeing'den vazgeçmiyor; NASA Yöneticisi Bill Nelson, Starliner'ın tekrar kullanılacağından "yüzde 100" emin olduğunu söylüyor.