Trump'tan TikTok açıklaması: ABD'de yasaklanacak mı?

Amerika Birleşik Devletleri'nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, yasaklanması gündemde olan TikTok'un ülke genelinde faaliyet göstermesine izin verilmesinden yana olduğunu açıkladı. Trump, geçtiğimiz günlerde TikTok CEO'su ile bir araya geldikten sonra bir basın toplantısında uygulamaya özel bir yakınlık beslediğini de söylemişti.

Trump'tan TikTok açıklaması: ABD'de yasaklanacak mı? - 1

Seçilmiş Başkan Donald Trump, TikTok'un en azından bir süre daha Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet göstermesine izin verilmesinden yana olduğunu belirtti.

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Trump'tan TikTok açıklaması: ABD'de yasaklanacak mı? - 2

Trump, başkanlık kampanyası sırasında sosyal medya platformunda milyarlarca görüntüleme aldığını ifade etti.

Trump'ın Arizona, Phoenix'te muhafazakar destekçiler önünde yaptığı bu yorumlar, TikTok'un ABD pazarından olası çıkışına karşı olduğunu gösteren en güçlü sinyallerden biri olarak değerlendirildi.

Trump'tan TikTok açıklaması: ABD'de yasaklanacak mı? - 3

NE OLMUŞTU?

ABD Senatosu, Nisan ayında ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un Çinli ana şirketi ByteDance'in uygulamayı elden çıkarmasını gerektiren bir yasa geçirmişti.

TikTok’un sahipleri, bu yasanın iptal edilmesi için girişimde bulundu ve ABD Yüksek Mahkemesi davayı görüşmeyi kabul etti.

YENİ YILDA YASAKLANABİLİR

Ancak mahkeme ByteDance lehine karar vermez ve satış gerçekleşmezse, uygulama 19 Ocak'ta Trump'ın göreve başlamasından bir gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nde fiilen yasaklanabilir.

Trump’ın, Senato’da büyük bir çoğunlukla kabul edilen TikTok’un elden çıkarılması kararını nasıl geri alacağı ise belirsizliğini koruyor.

Trump'tan TikTok açıklaması: ABD'de yasaklanacak mı? - 4

"MİLYARLARCA GÖRÜNTÜLEME ALDIK"

AmerikaFest etkinliğinde konuşan Trump, “TikTok hakkında düşünmeye başlamamız gerekecek çünkü biliyorsunuz, TikTok’ta yer aldık ve milyarlarca görüntüleme ile harika bir geri dönüş aldık.” dedi.

Trump konuşmasının devamında, “Bana bir tablo getirdiler ve bu bir rekordur. O tabloyu görmek çok güzeldi ve ona bakarken dedim ki, ‘Belki şu şeyi biraz daha elimizde tutmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Trump'tan TikTok açıklaması: ABD'de yasaklanacak mı? - 5

TIKTOK'A KARŞI ÖZEL BİR YAKINLIK BESLİYOR

Trump, geçtiğimiz günlerde TikTok’un CEO’su ile bir araya geldi.

Aynı gün bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, kampanyasının uygulama üzerindeki başarısından dolayı TikTok’a karşı “özel bir yakınlık” beslediğini söyledi.

Trump'tan TikTok açıklaması: ABD'de yasaklanacak mı? - 6

Adalet Bakanlığı, TikTok’un Çin kontrolünde olmasının ulusal güvenlik açısından devam eden bir tehdit oluşturduğunu savunuyor ve bu görüş, ABD’li milletvekillerinin çoğunluğu tarafından destekleniyor.

TikTok ise Adalet Bakanlığı’nın sosyal medya uygulamasının Çin ile olan bağlarını yanlış ifade ettiğini öne sürerek, içerik öneri motorunun ve kullanıcı verilerinin Oracle Corp tarafından işletilen ABD’deki bulut sunucularında saklandığını ve ABD kullanıcılarını etkileyen içerik denetleme kararlarının ABD’de alındığını belirtiyor.

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