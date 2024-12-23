Trump'tan TikTok açıklaması: ABD'de yasaklanacak mı?

"MİLYARLARCA GÖRÜNTÜLEME ALDIK"

AmerikaFest etkinliğinde konuşan Trump, “TikTok hakkında düşünmeye başlamamız gerekecek çünkü biliyorsunuz, TikTok’ta yer aldık ve milyarlarca görüntüleme ile harika bir geri dönüş aldık.” dedi.

Trump konuşmasının devamında, “Bana bir tablo getirdiler ve bu bir rekordur. O tabloyu görmek çok güzeldi ve ona bakarken dedim ki, ‘Belki şu şeyi biraz daha elimizde tutmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.