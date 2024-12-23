Trump'tan TikTok açıklaması: ABD'de yasaklanacak mı?
Amerika Birleşik Devletleri'nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, yasaklanması gündemde olan TikTok'un ülke genelinde faaliyet göstermesine izin verilmesinden yana olduğunu açıkladı. Trump, geçtiğimiz günlerde TikTok CEO'su ile bir araya geldikten sonra bir basın toplantısında uygulamaya özel bir yakınlık beslediğini de söylemişti.
Seçilmiş Başkan Donald Trump, TikTok'un en azından bir süre daha Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet göstermesine izin verilmesinden yana olduğunu belirtti.