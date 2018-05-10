Trump'tan Apple'a iPhone güvencesi

1 ABD merkezli teknoloji devi senelerdir iPhone üretimini Çin'de gerçekleştiriyor. Cihazların üretim masrafını azaltmak için üretimi bu ülkeye kaydıran Apple'ın gündemi ise bir süredir ABD ile Çin arasında start veren ticaret savaşları.

2 Trump yönetimi, Çin’den yapılan ithalata uygulanan ek verginin tabanını 200 milyar dolara genişletme kararı almış, Çin ise ABD’den ithal edilen ve değeri 50 milyar doları bulan çeşitli ürünlere gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı.

3 Yeni kanunlar sonrası Çin'de üretilen iPhone'ların ABD sınırından girmeden önce yeni vergiler ile karşılaşması ve bu nedenle fiyatının artması olasılığı bir süredir gündemde. Ancak ABD basınında yer alan haberlere göre, üretim masraflarını azaltmak için iPhone'ları yıllardır Çin'de üreten Apple, Çin ABD arasındaki ticaret savaşlarından etkilenmeyeceği yönünde ABD Başkanı Donald Trump'tan güvence aldı.

4 Foxconn'da uzun çalışma saatleri ve işyeri güvenlik koşullarında yetersizlik daha önce defalarca haber konusu olmuştu. Foxconn'un her 2 iPhone'dan 1'nin üretildiği Çin'deki fabrikası Business Insider tarafından görüntülendi.

5 Tayvan merkezli Foxconn, Apple dahil birçok elektronik üreticisi için montaj hizmeti sunan küresel bir tedarik şirketi. Eğer bir iPhone veya iPad kullanıcısıysanız yüzde 50 ihtimalle kullandığınız cihaz bu tesiste üretildi.

6 Binlerce işçinin çalıştığı fabrikalarındaki çalışma şartları ve işçilerin maruz kaldığı kötü muamele nedeniyle yıllardır uluslararası insan hakları örgütü ve basının baskısı altında olan Foxconn'un Çin'deki fabrikası Business Insider tarafından görüntülendi.

7 Halk arasında 'iPhone City' (iPhone kenti) olarak da anılan üretim alanı dünyadaki her 2 iPhone'un 1'inin üretildiği devasa bir tesis.

8 işyeri güvenlik koşullarında yetersizlik daha önce defalarca haber konusu olan fabrikada yaklaşık 350 bin kişinin istihdam edildiği belirtiliyor.

9 Başka bir deyişle neredeyse bir kent nüfusuna ev sahipliği yapan üretim tesisinde on binlerce kişi hem burada yapıyor hem de son model teknolojik cihazları üretiyor.

10 Resmi rakamlara göre, tesiste her gün 500 bin iPhone üretiliyor ve dünya genelindeki mağazalara gönderiliyor.

11 Tesiste 1 gün geçiren Business Insider ekibi fabrikada çalışan Çinli işçilerle de konuşma imkanı buldu. Çalışanların çoğu zayıf koşulların buraya özel olmadığını benzer koşullar ile ülkenin pek çok yerinde karşılaşılabileceğini belirtti.

12 Sektörünün en büyüklerinden biri olan Foxconn'un bu tesisinde 350 bin kişi çalışıyor, şirketin sadece Çin'de istihdam ettiği kişi sayısı ise 1.3 milyon.

13 Bir üretim kentini andıran tesiste çalışlar fabrikanın hemen yanındaki yurt binasını andıran binalarda yaşıyor. İşçiler her sabah 7'de fabrikada yapıyor.

14 Bu tesiste çalışan bir işçinin günlük çalışma programı şöyle...

15 6:30'da uyanıyorlar

16 7:00'da üretim alanına geliyorlar

17 8:00'a kadar kahvaltılarını bitirip işbaşı yapmaları gerekiyor.

18 İşçilerin 1 saat öğle yemeği izni bulunuyor.

19 Kağıt üzerinde mesai akşam 5'te bitiyor ancak pek çok işçi fazla mesai yapıyor.

20 Daha sonra yemekhanelerde akşam yemeği yiyen işçiler toplu konutlarına dönüyor.