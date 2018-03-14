Trump'tan 'uzay ordusu' adımı
ntv.com.tr
ABD Başkanı Donald Trump, "Silahlı kuvvetlerin 6. kolu olarak bir uzay kuvvetleri kurulması için gerekli sürecin derhal başlatılması noktasında Savunma Bakanlığı'na talimat veriyorum. Bu büyük bir adım. Hava kuvvetlerimiz olacak, ayrıca uzay kuvvetlerimiz olacak; ayrı fakat eşit" açıklamasını yaptı.
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İnsanoğlunun şahit olacağı bir sonraki savaş uzayda yaşanabilir. Zira ABD Başkanı Trump bunun için ilk adımı attı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanlığı!na (Pentagon), Amerikan ordusunun 6. kolu olarak "Uzay Kuvvetleri" oluşturması talimatını verdiğini açıkladı.
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ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da yapılan Ulusal Uzay Konseyi toplantısında Amerikan ordusunun yeni yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD'nin sadece yeryüzünde değil, uzayda da etkin olması gerektiğini dile getiren Trump, "Amerika'yı savunurken uzayda sadece Amerikan varlığının olması yeterli değil, uzayda Amerikan etkinliğinin olması lazım" şeklinde konuştu.
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Trump, bu amacı gerçekleştirmeye yönelik, "Silahlı kuvvetlerin 6. kolu olarak bir Uzay Kuvvetleri kurulması için gerekli sürecin derhal başlatılması noktasında Savunma Bakanlığına talimat veriyorum. Bu büyük bir adım. Hava Kuvvetlerimiz olacak, ayrıca Uzay Kuvvetlerimiz olacak; ayrı fakat eşit" açıklamasını yaptı.
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4Konuşmasının ardından orduya "Uzay Kuvvetleri" kurulması talimatını veren talimatnameyi imzalayan Trump, ayrıca uzaydaki atıklar konusunda da ilgili birimlere yetki veren talimatnameye imza attı.
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5Mart ayındaki bütçe tartışmalarında da konuyu gündeme getiren Trump, Rusya ve Çin gibi ABD'nin de ordu içinde ayrı bir uzay gücü oluşturması gerektiğini savunmuştu.
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"RUSYA 'LAZER TOPU' GELİŞTİRİYOR"Rusya'nın, bilim kurgu filmlerinde görmeye alışkın olduğumuz lazer silahı geliştirdiği, söz konusu silahın düşman uydularını etkisiz hale getirmek için kullanılabileceği iddia edildi.
Söz konusu haber İngiliz basını tarafından gündeme getirildi.
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Ada basınında yer alan haberlere göre, söz konusu silah ABD uydularının etkisiz hale getirebilecek donanıma sahip olacak.
Rus kaynaklara dayandırılan haberde 'lazer topu' (laser cannon) olarak adlandırılan silahın Kazakistan sınırına yakın Savvuska'daki tesiste geliştirildiği bilgisine yer verildi.