Trump’tan ‘uzay ordusu’ için tarihi adım
ABD Başkanı Donald Trump, Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşu için imzayı attı .
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İnsanoğlunun şahit olacağı bir sonraki savaş uzayda yaşanabilir. Zira ABD Başkanı Trump bunun için ilk adımı attı.
Trump, sonunda Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşu için imzayı attı .
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2Trump, geçtiğimiz aylarda ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon), Amerikan ordusunun 6. kolu olarak "Uzay Kuvvetleri" oluşturması talimatını verdiğini açıklamıştı.
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3Amerikan ordusu; Kara Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenliği komutanlıklarından oluşuyor.
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4Söz konusu adım ile önümüzdeki dönemde bu birimlere bir yenisi eklenmiş olacak.
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5Özellikle son dönemlerde Rusya'nın ve Çin'in de uzay adına bir çok girişimde bulunması, bu kararın alınması konusunda yönlendirici bir etken oldu.
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6Mart ayındaki bütçe tartışmalarında da konuyu gündeme getiren Trump, Rusya ve Çin gibi ABD'nin de ordu içinde ayrı bir uzay gücü oluşturması gerektiğini savunmuştu.
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"RUSYA 'LAZER TOPU' GELİŞTİRİYOR"Rusya'nın, bilim kurgu filmlerinde görmeye alışkın olduğumuz lazer silahı geliştirdiği, söz konusu silahın düşman uydularını etkisiz hale getirmek için kullanılabileceği iddia edildi.
Söz konusu haber İngiliz basını tarafından gündeme getirildi.
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Ada basınında yer alan haberlere göre, söz konusu silah ABD uydularının etkisiz hale getirebilecek donanıma sahip olacak.
Rus kaynaklara dayandırılan haberde 'lazer topu' (laser cannon) olarak adlandırılan silahın Kazakistan sınırına yakın Savvuska'daki tesiste geliştirildiği bilgisine yer verildi.