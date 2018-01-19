Tüm zamanların en sıcak ayı oldu! (Küresel Isınma Dünya haritasını nasıl değiştirecek?)
ntv.com.tr
Geride bıraktığımız Temmuz ayı tüm zamanların en sıcak ayı olarak kayda geçti.
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National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) geride bıraktığımız Temmuz ayının bugüne kadar kayıt altına alınan en sıcak yıl olduğunu açıkladı.
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Bu nedenle kutup bölgesinde de rekor buzul erimesi yaşandığı bilgisi yayınlanan raporda yer aldı.
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140 yıldır gezegenimizin sıcaklığını kayıt altına alabişliyoruz.
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KÜRESEL ISINMA DÜNYA HARİTASINI NASIL DEĞİŞTİRECEK?
Türkiye dahil tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceğini hiç düşündünüz mü? Buzullar eriyor ve maalesef kimse bunu durduramyor. Peki böyle devam ederse nelerle karşılaşacağız?
Bilim dünyası Christian Aid tarafından yayınlanan raporu konuşuyor. Zira söz konusu rapor Küresel Isınma'nın sonuçları ile ilgili oldukça ürkütücü uyarılarda bulunuyor.
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Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek.
Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.
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Rapora göre buzulların erimesinden en radikal şekilde etkilenecek ülkelerden birisi İngiltere.
İngiltere'ye bakalım. Erime sonrasına bakın ne hale geliyor?
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İrlanda Cumhuriyeti ve İngiltere'de kıyı tarafları olduğu gibi su altında kalıyor, adalar küçülüyor.
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NASA'NIN GÖZÜNDEN DÜNYA'NIN 137 YILLIK DEĞİŞİMİ
Geçtiğimiz yıl NASA tehlikenin boyutunu gözler önüne sermek için 1880'den günümüze olan değişikliği gösteren materyalleri yayınlamıştı.
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9İşte NASA'nın gözünden Dünya'nın 137 yıllık değişimi
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NASA YENİ GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI: NASIL BU HALE GELDİ?NASA, geçtiğimiz günlerde keşfedilen ve görenleri fazlasıyla şaşırtan dikdörtgen buzdağının yeni görüntülerini paylaştı.
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144IceBridge Operasyonu adı altında Antarktika'da keşifler gerçekleştiren Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 16 Ekim'den beri çeşitli paylaşımlarla Twitter'da takipçilerini bilgilendiriyor.
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145Kutup bölgesini gözlemlemek ve Dünya'nın küresel iklimine olan etkisini araştırmak için devam eden program kapsamında ilginç bir gelişme yaşandı.
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146NASA uzmanlarına göre tablo görünümlü bu buz parçası, buzdağından yeni yeni kopmuş ve şekil itibariyle dikdörtgeni andırması ilginç bir tesadüf.
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147Bu şekilde kasten kesilmiş gibi görünüyor, ancak bu dev buzdağı sadece doğanın muhteşemliğini ve güzelliğini muhteşem bir şekilde gösteriyor.
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148Yine Brunt'un tahminlerine göre buzdağının görünen yüzünün sadece %20'lik bir kısmı olduğunu, %80'inin suyun altında olduğuna değindi. NASA, önümüzdeki süreçte bu buzdağı ile ilgili araştırmalara devam edeceğini açıkladı.