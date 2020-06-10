Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı

Bilim insanları geride bıraktığımız ayının tüm zamanların en sıcak mayıs ayı olduğunu açıkladı. Aynı açıklamaya göre Sibirya ortalamadan 10 derece daha sıcak bir ay geçirdi.

ntv.com.tr

Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 1

Avrupa Birliği’nin iklim gözlem ağı geride bıraktığımız ayın tüm zamanların en sıcak mayıs ay olduğunu duyurdu.

Kopernik İklim Değişikliği Hizmeti (C3S) Mayıs 2020’nin, 1981’den 2020’ye kadarki Mayıs ayı ortalamalarına göre 0.63 derece daha sıcak geçtiğini açıkladı..

Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 2

Science Alert'ta yer alan habere göre, Dünya’daki donmuş toprakların büyük bölümüne ev sahipliği yapan Sibirya’da sıcaklıklar, geçen ay ortalamanın 10 derece Celsius (°C) üstüne çıktı.

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KÜRESEL ISINMA DÜNYA HARİTASINI NASIL DEĞİŞTİRECEK?

Türkiye dahil tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceğini hiç düşündünüz mü? Buzullar eriyor ve maalesef kimse bunu durduramyor. Peki böyle devam ederse nelerle karşılaşacağız?

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Christian Aid  tarafından yayınlanan rapor Küresel Isınma'nın sonuçları ile ilgili oldukça ürkütücü uyarılarda bulunuyor.

Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek. Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.

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Rapora göre buzulların erimesinden en radikal şekilde etkilenecek ülkelerden birisi İngiltere. İngiltere'ye bakalım. Erime sonrasına bakın ne hale geliyor?

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İrlanda Cumhuriyeti ve İngiltere'de kıyı tarafları olduğu gibi su altında kalıyor, adalar küçülüyor.

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NASA'NIN GÖZÜNDEN DÜNYA'NIN 137 YILLIK DEĞİŞİMİ

Geçtiğimiz dönemde NASA tehlikenin boyutunu gözler önüne sermek için 1880'den günümüze olan değişikliği gösteren materyalleri yayınlamıştı.

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İşte NASA'nın gözünden Dünya'nın 137 yıllık değişimi
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Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 61
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Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 64
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 65
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 66
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 67
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 68
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 69
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 70
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 71
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 72
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 73
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 74
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 75
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 76
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 77
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 78
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 79
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 80
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 81
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 82
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 83
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 84
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 85
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 86
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 87
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 88
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 89
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 90
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 91
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 92
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 93
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 94
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 95
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 96
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı - 97
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