Türk bilim insanları Antarktika'daki araştırmalarıyla sağlık ve tarıma ışık tutuyor
22.02.2026 14:14
AA
Türk bilim insanları Antarktika'da yapılan bilimsel araştırmalarda yer alıyor. Yapılan araştırmalar sonucunda sağlık ve tarım alanında ilerleme kaydedilecek.
İLAÇ ÜRETİMİ İÇİN YENİ BİR IŞIK OLABİLİR
10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda devam ediyor. Kutup ekosistemine özgü yürütülen çalışmada yeni ve etkili antiviral ilaç adaylarının geliştirilmesine katkı sağlayıp sağlayamayacağını değerlendiriyor. Ekstrem koşullarda yaşamını sürdüren türlerin güçlü biyolojik özellikler barındırabileceği belirtiliyor.
GÜBRE ÜRETİMİ İÇİN ARAŞTIRMA YAPILIYOR
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü’nden araştırma projesiyle sefere katılan Dr. Çağlar Sagun, değişen iklim şartlarına dayanabilen ve uyum sağlayabilen mikroorganizmaları incelediklerini aktardı.
Sagun, bu incelemeler sonucunda "Gerçekleştirdiğimiz projenin incelemesi sonucunda elde edeceğimiz verilerle iklim değişikliğinin etkisine adapte olan organizmalardan yararlanarak iklim değişikliğine karşı savunma stratejileri ve yeni mikrobiyal gübreler geliştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.