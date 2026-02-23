Türk bilim insanları, Ay ve Mars şartlarında domates yetiştirdi

Doç. Dr. Uzilday, ilk aşamada ekstremofit (yüksek sıcaklık, ağır metal kirliliği, kuraklık veya tuzluluk gibi zorlu çevresel koşullarda hayatta kalabilen ve gelişip büyüyebilen) bitkilerle regolitleri biyolojik olarak iyileştirmeyi hedeflediklerini belirterek, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı için hazırladıkları deneyle mikro yer çekimi ortamında yetiştiğinden emin oldukları "schrenkiella parvula", "arabis alpina" ve "noccaea sempervivum" sayesinde regolitleri yenileme, temizleme çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Çalışmanın ikinci aşamasında ise metal ve tuz içeriği azaltılan regolit benzerlerinde domates yetiştirdiklerini belirten Uzilday, "Ay ve Mars regolitlerinde ekstremofit bitki yetiştirdik. Domates bitkisini yetiştirmeye başladık, bazılarında yüksek miktarda meyve de elde ettik. Bundan sonraki aşamalarda meyvelerin kalitesini ve moleküler mekanizmalarını araştıracağız." dedi.

ANALİZ YAPILACAK

EÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tansel Kaygısız ise bitkilerin gelişiminin sürdüğünü, hasat olgunluğuna gelen domateslerde detaylı kalite analizleri yapacaklarını ifade etti.

Hem Dünya toprağında hem de regolit simülasyonlarında yetişen meyvelerin karşılaştırılacağını belirten Kaygısız, elde edilecek verilerin ürünlerin tüketilebilirliği konusunda yol gösterici olacağını kaydetti.