Türk kullanıcı "adaletsizliği" tek kareye sığdırdı
ntv.com.tr
Türk kullanıcı Uğur Gallen, Instagram’dan yayınladığı son kareler ile sosyal medyada kendisine geniş yer buldu.
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Özellikle Rönasans tablolarına yaptığı dokunuşlar ile sosyal medyada tanına Instagram sanatçısı Uğur Gallen, bu sefer iki farklı dünyayı tek karede birleştirdi.
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Bored Panda‘da yayınlanan ve amacı insanları düşündürtmek olan çalışmalarda gezegenimizdeki adaletsizliğe dikkat çekiliyor.
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3İşte dünyanın eşitsizliğini ve karşıtlığını gözler önüne seren kareler...
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