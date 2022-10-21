Türk savunmasına 'mucize malzeme'

Plakadaki en kıymetli katkılarının grafen malzemesi olduğunu vurgulayan Alagöz, şunları kaydetti:



"Malzemenin hafifliğinden yararlanarak daha hafif bir plaka elde edebileceğimizi öngörmüştük ki bunu da başardık. Bunun yanında bazı ithal tekstil ürünleri ve başka ham maddeler de mevcut. Tamamen grafenden bir ürün ortaya koymadık ancak grafen katkısıyla güçlendirilmiş ve daha hafif bir ürün elde edebildik. Hem ürün olarak bir yenilik ortaya koyduk hem de üretim prosesinde değişikliğe gittik. Her ikisiyle birlikte katma değeri yüksek bir ürün ortaya çıkarma şansı yakaladık. Maliyetlerin yükseleceğini öngörmüştük ancak yaptığımız çalışmalar sonucunda piyasadaki muadilleriyle neredeyse aynı maliyetlere sahip bir ürün elde ettik. İthal ettiğimiz bazı ham maddelerin artık yerli üreticileri de var. Hem yerlilik oranımız ciddi oranda yükselecek hem de muadilleriyle aynı seviyedeki maliyetlerimiz daha da aşağıya inecek."