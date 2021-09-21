Türk yıldızları TEKNOFEST'te

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST kapsamında havalanan Türk Yıldızları, izleyicilere unutulmayacak anlar yaşattı.

İHA - Anadolu Ajansı 21.09.2021 - 16:32

Türk yıldızları TEKNOFEST'te - 1
Türk Yıldızları, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Türk yıldızları TEKNOFEST'te - 2
Akrobasi timlerinden olan Türk Yıldızları, muhteşem bir performansa imza atarak büyük gurur yaşattı. TEKNOFEST dolayısı ile alanı dolduranlar, cep telefonları ile gösteriyi görüntülemeye çalıştı.
Türk yıldızları TEKNOFEST'te - 3
Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Türk Yıldızları'nın uçuşunu vatandaşlar ilgiyle izledi.
Türk yıldızları TEKNOFEST'te - 4
Türk yıldızları TEKNOFEST'te - 5
Türk yıldızları TEKNOFEST'te - 6
Türk yıldızları TEKNOFEST'te - 7
Türk yıldızları TEKNOFEST'te - 8
Türk yıldızları TEKNOFEST'te - 9
Türk yıldızları TEKNOFEST'te - 10
Türk yıldızları TEKNOFEST'te - 11
Türk yıldızları TEKNOFEST'te - 12
Türk yıldızları TEKNOFEST'te - 13
Türk yıldızları TEKNOFEST'te - 14
Türk yıldızları TEKNOFEST'te - 15
Türk yıldızları TEKNOFEST'te - 16

GÖKBEY, AKINCI, ATAK VE HÜRKUŞ AYNI ANDA UÇTU

Festival kapsamında, Baykar tarafından üretilen "Akıncı" Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) (solda) Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlar kullanılarak tasarlanıp üretilen "Hürkuş" (sağda) uçağı ile gösteri uçuşu yaptı.
Türk yıldızları TEKNOFEST'te - 17
Türk yıldızları TEKNOFEST'te - 18
Türk yıldızları TEKNOFEST'te - 19
Türk yıldızları TEKNOFEST'te - 20
Türk yıldızları TEKNOFEST'te - 21
Türk yıldızları TEKNOFEST'te - 22
Türk yıldızları TEKNOFEST'te - 23
Türk yıldızları TEKNOFEST'te - 24
Türk yıldızları TEKNOFEST'te - 25
Türk yıldızları TEKNOFEST'te - 26
Türk yıldızları TEKNOFEST'te - 27
Türk yıldızları TEKNOFEST'te - 28
Türk yıldızları TEKNOFEST'te - 29
Türk yıldızları TEKNOFEST'te - 30
Türk yıldızları TEKNOFEST'te - 31
Türk yıldızları TEKNOFEST'te - 32

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER