Türk yıldızları TEKNOFEST'te

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST kapsamında havalanan Türk Yıldızları, izleyicilere unutulmayacak anlar yaşattı.
Abone ol
Paylaş
İHA - Anadolu Ajansı 21.09.2021 - 16:32
Türk Yıldızları, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Akrobasi timlerinden olan Türk Yıldızları, muhteşem bir performansa imza atarak büyük gurur yaşattı. TEKNOFEST dolayısı ile alanı dolduranlar, cep telefonları ile gösteriyi görüntülemeye çalıştı.
Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Türk Yıldızları'nın uçuşunu vatandaşlar ilgiyle izledi.
GÖKBEY, AKINCI, ATAK VE HÜRKUŞ AYNI ANDA UÇTU
Festival kapsamında, Baykar tarafından üretilen "Akıncı" Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) (solda) Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlar kullanılarak tasarlanıp üretilen "Hürkuş" (sağda) uçağı ile gösteri uçuşu yaptı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.