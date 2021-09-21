Türk yıldızları TEKNOFEST'te

Akrobasi timlerinden olan Türk Yıldızları, muhteşem bir performansa imza atarak büyük gurur yaşattı. TEKNOFEST dolayısı ile alanı dolduranlar, cep telefonları ile gösteriyi görüntülemeye çalıştı.

GÖKBEY, AKINCI, ATAK VE HÜRKUŞ AYNI ANDA UÇTU Festival kapsamında, Baykar tarafından üretilen "Akıncı" Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) (solda) Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlar kullanılarak tasarlanıp üretilen "Hürkuş" (sağda) uçağı ile gösteri uçuşu yaptı.