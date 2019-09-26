Türkiye fiyatları belli oldu! İşte iPhone’lar için yeni teknik servis ücretleri
10 Eylül’de tanıtılan yeni modeller iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’in Türkiye fiyatından önce teknik servis fiyatları belli oldu.
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ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda yeni iPhone modellerini tanıttı.
Yeni modellerin Türkiye fiyatları ve ülkemizde satışa çıkacağı tarih hala belirsizliğini korurken şirket, yeni teknik servis ücretlerini duyurdu.
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BATARYA DEĞİŞİM ÜCRETLERİPhone 11 Pro Max, 11 Pro, 11, X, XS, XS Max, XR batarya değişim ücreti: 449 TL
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3iPhone SE, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus ve diğer modeller için batarya değişim ücreti: 319 TL
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EKRAN DEĞİŞİM ÜCRETLERİ
iPhone 11 Pro Max, XS Max ekran değişimi: 2.190 TL
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iPhone 11 Pro, XS, X, ekran değişimi: 1.899 TL
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iPhone 11, XR ekran değişimi: 1.349 TL
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iPhone 8 Plus ekran değişimi: 1.139 TL
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iPhone 8 ekran değişimi: 999 TL
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iPhone 7 Plus ekran değişimi: 1.139 TL
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iPhone 7 ekran değişimi: 999 TL
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iPhone 6s Plus ekran değişimi: 1.139 TL
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iPhone 6s, 6 Plus ekran değişimi: 999 TL
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13iPhone 6, SE, 5s, 5c: 869 TL