Türkiye ve dünyada en yaygın kullanılan şifreler açıklandı: 123456 ve sanane zirvedeki yerlerini koruyor

103 MİLYONU AŞKIN KİŞİNİN ŞİFRESİ 123456

Sonuçlar, 23456'nın dünya çapında en yaygın şifre olduğunu ve tahmini olarak 103 milyon 170 bin 552 kullanıcı tarafından kullanıldığını ortaya çıkardı. 123456789 ve 12345, sırasıyla 46 milyon 27 bin 530 ve 32 milyon 955 bin 431 ile ikinci ve üçüncü en popüler şifreler yer aldı.





Ayrıca, İlk 10 listesindeki diğer popüler şifreler arasında qwerty, password ve 111111 de yer aldı.