Türkiye ve dünyada en yaygın kullanılan şifreler açıklandı: 123456 ve sanane zirvedeki yerlerini koruyor

Siber güvenlik uzmanlarının uyarılarına rağmen çok sayıda kişi, çözülmesi kolay şifreler kullanmaya devam ediyor. Şifre yöneticisi yazılımı NordPass’in yıllık olarak yayımladığı En Yaygın Şifreler raporu, '123456', 'qwerty' ve 'password' gibi ifadelerin hala dünya çapında kullanılan en popüler şifreler arasında olduğunu ortaya koydu. Türkiye'de ise bunların yanı sıra "sanane" ve "asdasd" gibi kelime ve harf grupları öne çıktı. Bu şifrelerin kırılmasının ise hackerların yalnızca birkaç saniyesini aldığı belirtildi. İşte Türkiye ve Dünya’da en yaygın olarak kullanılan 10 şifre ve kırılma süreleri...

Haberler - ntv.com.tr 18.11.2021 - 10:46 | Son Güncelleme : 18.11.2021 - 11:10

Türkiye ve dünyada en yaygın kullanılan şifreler açıklandı: 123456 ve sanane zirvedeki yerlerini koruyor - 1

NordPass, her yıl yayınladığı “ En yaygın Şifreler”  raporunu paylaştı. Çalışma, dünyanın dört bir yanındaki internet kullanıcılarının farklı konumlarda ve farklı cinsiyetler arasında büyük farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu.

Türkiye ve dünyada en yaygın kullanılan şifreler açıklandı: 123456 ve sanane zirvedeki yerlerini koruyor - 2

KENDİ İSMİNİ ŞİFRE OLARAK KULLANANLAR VAR

Bununla birlikte rapor, insanların şifre olarak  futbol akımları, otomobil markaları ve müzik grubu isimlerini yaygın olarak kullanıldığını gösterdi. Birçok kullanıcının da şifre olarak kendi ismini kullandığını gösterdi. 

Türkiye ve dünyada en yaygın kullanılan şifreler açıklandı: 123456 ve sanane zirvedeki yerlerini koruyor - 3

Bilgi teknolojileri güvenliği şirketi ESET'ten  Jake Moore, bu araştırmanın insanların hala zayıf bir parola kullanmanın içerdiği riskleri anlamadığını gösterdiğini vurguladı. Moore, insanlara ziyaret ettikleri her site için ayrıntıları hatırlamak zorunda kalmadan farklı şifreler belirleyebilen bir şifre yöneticisi kullanmalarını tavsiye etti.

Türkiye ve dünyada en yaygın kullanılan şifreler açıklandı: 123456 ve sanane zirvedeki yerlerini koruyor - 4

Bununla birlikte NordPass, bağımsız araştırmacılarla ortaklaşa derlenen 4 TB'lık devasa bir veriyi analiz etti.

Türkiye ve dünyada en yaygın kullanılan şifreler açıklandı: 123456 ve sanane zirvedeki yerlerini koruyor - 5

103 MİLYONU AŞKIN KİŞİNİN ŞİFRESİ 123456

Sonuçlar, 23456'nın dünya çapında en yaygın şifre olduğunu ve tahmini olarak 103 milyon 170 bin 552 kullanıcı tarafından kullanıldığını ortaya çıkardı. 123456789 ve 12345, sırasıyla 46 milyon 27 bin 530 ve 32 milyon 955 bin 431 ile ikinci ve üçüncü en popüler şifreler yer aldı. 

Ayrıca, İlk 10 listesindeki diğer popüler şifreler arasında qwerty, password ve 111111 de yer aldı.

Türkiye ve dünyada en yaygın kullanılan şifreler açıklandı: 123456 ve sanane zirvedeki yerlerini koruyor - 6

KÜLTÜREL VE DİNİ UNSURLAR DA ROL OYNADI

Diğer taraftan, bir ülkedeki popüler futbol kulüplerine ve diğer kültürel simgelerinin de şifre olarak kullanıldığı açıkladı. Buna göre, 'Colocolo' Şili'de, 'Bacional' Brezilya'da, 'Sparta' Çek Cumhuriyeti'nde, 'Marsilya' Fransa'da ve 'Schalke04' Almanya'da yaygın olarak kullanılıyor. Ayrıca, İrlanda'da 'guinness' gibi ünlü yerel içecek isimleri; Nijerya'da 'Christ' ve  Suudi Arabistan'da 'Bismillah' gibi dini kavramlara karşılık şifreler de sıklıkla kullanılıyor ve  kolayca tahmin ediliyor.

Türkiye ve dünyada en yaygın kullanılan şifreler açıklandı: 123456 ve sanane zirvedeki yerlerini koruyor - 7

Öte yandan bulgular, bir bilgisayar korsanın  birinin ülkesini ve cinsiyetini bilmesi halinde şifreleri kolayca kırabileceğini gösteriyor. Rapor, kadınların şifre olarak  'gün ışığım' veya 'seni seviyorum' gibi daha olumlu ve sevgi dolu kelimeler kullandığını buldu. Erkeklerin ise daha çok küfür, spor, özellikle futbolla ilgili şifreler kullanma eğiliminde olduğu görüldü. 

Türkiye ve dünyada en yaygın kullanılan şifreler açıklandı: 123456 ve sanane zirvedeki yerlerini koruyor - 8

DÜNYADA EN ÇOK KULLANILAN 10 ŞİFRE

1- Şifre: 123456 

      Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

      Kullanıcı sayısı: 103170552

2- Şifre: 123456789 

      Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

      Kullanıcı sayısı: 46027530

3-Şifre: 12345

    Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

     Kullanıcı sayısı: 32955431

4-Şifre: qwerty

     Kırılma süresi:  1 saniyenin altında

     Kullanıcı sayısı: 22317280

5-Şifre: password

     Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

      Kullanıcı sayısı: 20958297

Türkiye ve dünyada en yaygın kullanılan şifreler açıklandı: 123456 ve sanane zirvedeki yerlerini koruyor - 9

6- Şifre: 12345678

     Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

     Kullanıcı sayısı: 14745771

7- Şifre: 111111

      Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

      Kullanıcı sayısı: 13354149

8- Şifre: 123123

      Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

      Kullanıcı sayısı: 10244398

      
8- Şifre: 1234567890

     Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

     Kullanıcı sayısı: 9646621

10- Şifre: 1234567

        Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

        Kullanıcı sayısı: 9396813

Türkiye ve dünyada en yaygın kullanılan şifreler açıklandı: 123456 ve sanane zirvedeki yerlerini koruyor - 10

TÜRKİYE'DE EN YAYGIN KULLANILAN 10 ŞİFRE

1- Şifre: 123456

      Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

      Kullanıcı sayısı: 1461585

2- Şifre: 123456789

      Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

      Kullanıcı sayısı: 837048

3- Şifre: 12345

      Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

      Kullanıcı sayısı: 299343

4-Şifre: password

     Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

     Kullanıcı sayısı: 172203

5- Şifre: 12345678

     Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

     Kullanıcı sayısı: 117342

   

Türkiye ve dünyada en yaygın kullanılan şifreler açıklandı: 123456 ve sanane zirvedeki yerlerini koruyor - 11

6- Şifre: 1234567

      Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

      Kullanıcı sayısı: 67168

7-Şifre: sanane

      Kırılma süresi: 2 dakika

      Kullanıcı sayısı: 51605

8- Şifre: 1234567890

      Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

      Kullanıcı sayısı: 40623

9- Şifre: galatasaray

      Kırılma süresi: 4 ay

      Kullanıcı sayısı: 36661

10- Şifre: asdasd

        Kırılma süresi: 17 dakika

        Kullanıcı sayısı: 24227

Türkiye ve dünyada en yaygın kullanılan şifreler açıklandı: 123456 ve sanane zirvedeki yerlerini koruyor - 12

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