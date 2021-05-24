Türkiye’de dedeler Facebook, torunlar Instagram kullanıyor

Buna göre baby boomer kuşağı yüzde 57.6 oranıyla interneti sosyal medya takibi yapmak için kullanırken, bu grubun en çok tercih ettiği sosyal mecra yüzde 89.7 ile Facebook oldu.

İnternet çağında dünyaya gelen Z kuşağı ise yüzde 74.6’lık oranla sosyal mecraları zaman gerçirmek için kullandığını ifade etti. Gençlerin yüzde 79.9’u Instagram’da daha fazla vakit geçirdiğini söyledi.