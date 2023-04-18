Türkiye'de üretilen vivo Y35 2 büyük android güncelleme garantisi veriyor

Y35 GENİŞ KAPASİTESİYE SAHİP

vivo’nun Türkiye'de piyasaya sürdüğü akıllı telefonu Y35, geniş hafızası ve depolama alanıyla tüm uygulama ve videoları rahatlıkla indirebileceğiniz, oyunları gönlünüzce hızlı ve kesintisiz oynayabileceğiniz ideal bir alternatif olarak öne çıkıyor. Gücünü Snapdragon 680 SoC işlemcisininden alan Y35 256 GB dahili hafızayla geliyor. vivo bu hafızanın 1592 TV dizisi bölümüne eşdeğer olduğunu ve fotoğraf, video ve oyunlarınızı dilediğiniz kadar uzun süre boyunca saklayabileceğini ifade ediyor.