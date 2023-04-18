Türkiye'de üretilen vivo Y35 2 büyük android güncelleme garantisi veriyor

Akıllı telefonlar, farklı alanlarda ihtiyaç ve beklentilere yönelik geliştirilen birbirinden faydalı ve eğlenceli mobil uygulamalarla her geçen gün daha fazla yaşamlarımızı düzenleyen, kolaylaştıran ve daha keyifli hale getiren asistanlarımız haline geliyor.
Telefon ekranına bakarak geçirilen saatler her gün giderek artarken; haber ve finanstan arkadaşlığa, işten oyuna, spordan e-ticarete, sağlıktan yemeğe, ilgi çekici ve işlevsel mobil uygulamalara da sürekli yenileri ekleniyor.
Dünya çapında mobil uygulama indirme sayısı 2019'da 200 milyarı aştı. 2016 yılında 140,7 milyar uygulama indiren kullanıcılar 2022 yılında yüzde 80'in üzerinde bir artışla internete bağlı cihazlarına 255 milyar mobil uygulama indirdi. Akıllı telefonlar sağladıkları birçok özellikle müzik çalarların ve televizyonların yerini almış durumda.
En sevdiğimiz şarkıları cep telefonumuzdan dinliyor, sevdiğimiz film ve dizileri telefonumuzdan izliyoruz. 2028 yılına gelindiğinde dünya çapında mobil cihazlarda harcanan zamanın 6 trilyon saati aşacağı tahmin ediliyor. Tüm bunlara paralel olarak indirdiğimiz uygulamalar da onlara ayıracak geniş kapasite ve alana sahip telefonlara da gün geçtikçe artıyor.
vivo’nun Türkiye'de piyasaya sürdüğü akıllı telefonu Y35, geniş hafızası ve depolama alanıyla tüm uygulama ve videoları rahatlıkla indirebileceğiniz, oyunları gönlünüzce hızlı ve kesintisiz oynayabileceğiniz ideal bir alternatif olarak öne çıkıyor. Gücünü Snapdragon 680 SoC işlemcisininden alan Y35 256 GB dahili hafızayla geliyor. vivo bu hafızanın 1592 TV dizisi bölümüne eşdeğer olduğunu ve fotoğraf, video ve oyunlarınızı dilediğiniz kadar uzun süre boyunca saklayabileceğini ifade ediyor.
Harici hafıza kartını destekleyen telefonun depolama alanı 1 TB’a kadar yükseltilebiliyor. Y35, 8 GB RAM'in yanısıra genişletilebilir RAM özelliği ile Android tabanlı akıllı telefonlarda zaman zaman ciddi sıkıntı yaratan bellek açısından özel bir avantaj da sunuyor. Bu özellik kullanıcıların zorlu uygulamaları kullanmaları veya bellek taleplerinin artması durumunda 8 GB dahili depolamadan alan ayırarak RAM'i yükseltiyor. 8GB RAM’in yanı sıra ilave + 8GB genişletilmiş RAM ile 8 GB'a kadar boş olan ROM alanınızı genişletilmiş RAM olarak 16 GB'lik bir kapasite elde miş oluyorsunuz.
5000 mAh boyutundaki pile sahip olan vivo Y35 18 W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Yapay zekâ destekli güç tasarrufu teknolojisi sayesinde yüzde 100 şarj edildiğinde yaklaşık 2 gün boyunca açık kalabilen telefon ile 7 saatin üzerinde aralıksız oyun oynamak, 14 saatin üzerinde de HD film izlemek mümkün. Üstelik 2408×1080 piksel çözünürlüğe ve P3 renk gamına sahip 6,58 inç boyutundaki ekranı, 90 Hz'e varan yüksek yenileme ve örnekleme hızı sayesinde kullanıcılarına yüksek bir kalite sunuyor.
vivo Türkiye fabrikasında üretilen Y35, iki büyük Android güncelleme garantisi ve 3 yıl güvenlik güncelleme garantisi ile satışa sunuluyor. Ayrtınılı bilgi Y35’i vivo’nun online satış kanalı myvivoshop.com’da.