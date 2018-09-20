Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST başladı
Anadolu Ajansı
Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest İstanbul, "Milli teknoloji hamlesi" hedefleri doğrultusunda bugün İstanbul Yeni Havalimanı'nda start aldı.
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Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST, 23 Eylül'e kadar sürecek.
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Festivalin en önemli bölümünü ise 12 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları oluşturacak.
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Yarışmacı takımlara, hazırlık sürecinde kendi projelerini geliştirmeleri için teknik malzeme ve ekipman desteği verilerek, gençlerin teknoloji geliştirmeleri desteklenecek.
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Katılımın ücretsiz olduğu festival ile Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefleniyor.
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