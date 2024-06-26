Türkiye'nin süper bilgisayarı ARF tanıtıldı: 35 bin dizüstü bilgisayara eşit

Bilim insanı Ordinaryüs Prof. Dr. Cahit Arf'in ismini taşıyan ARF Süper Bilgisayarı ve Ankara'da açılan yeni veri merkezi'nin tanıtımı yapıldı. Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.
Haber: Sibel Can

Türkiye'nin süper bilgisayarı ARF tanıtıldı: 35 bin dizüstü bilgisayara eşit - 1

Matematikçi ve bilim insanı Ordinaryüs Prof. Dr. Cahit Arf'in ismini taşıyan ARF Süper Bilgisayarı'nın tanıtımı için TÜBİTAK'ta tören düzenlendi. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Türkiye'nin süper bilgisayarı ARF tanıtıldı: 35 bin dizüstü bilgisayara eşit - 2

35 BİN DİZÜSTÜ BİLGİSAYARA EŞİT

ARF Süper Bilgisayarı, 35 bin dizüstü bilgisayara eşit bilgi işlem kapasitesine sahip. ARF, dünyanın en donanımlı 313. süper bilgisayarı.

Türkiye'nin süper bilgisayarı ARF tanıtıldı: 35 bin dizüstü bilgisayara eşit - 3

55 BİN ÇEKİRDEKTEN OLUŞUYOR

Yatırımı 2023’te gerçekleştirilen doğrudan sıvı soğutmalı süper bilgisayar ARF kümesi, yaklaşık 55 bin çekirdekten oluşuyor. Sistem, TRUBA’nın kaynak kapasitesi 80 binden fazla hesaplama çekirdeğine erişiyor.

Türkiye'nin süper bilgisayarı ARF tanıtıldı: 35 bin dizüstü bilgisayara eşit - 4

ARF ile savunma sanayiinden üretim sektörüne, ilaç tasarımından hastalık tespitine kadar birçok alanda araştırmacıların ihtiyaç duyduğu simülasyonlar eş zamanlı gerçekleştirebilecek.

Türkiye'nin süper bilgisayarı ARF tanıtıldı: 35 bin dizüstü bilgisayara eşit - 5

Ayrıca, dijital ikizlerin oluşturulması, iklim değişiklikleri çalışmaları, yüksek doğruluklu  aerodinamik tasarım ve doğrulama çalışmaları gibi büyük sistemlerin uzun süreli modellenmesi ve büyük yapay zeka modellerinin geliştirilmesi ARF sayesinde mümkün olacak.

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