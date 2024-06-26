Türkiye'nin süper bilgisayarı ARF tanıtıldı: 35 bin dizüstü bilgisayara eşit
Bilim insanı Ordinaryüs Prof. Dr. Cahit Arf'in ismini taşıyan ARF Süper Bilgisayarı ve Ankara'da açılan yeni veri merkezi'nin tanıtımı yapıldı. Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.Haber: Sibel Can
Matematikçi ve bilim insanı Ordinaryüs Prof. Dr. Cahit Arf'in ismini taşıyan ARF Süper Bilgisayarı'nın tanıtımı için TÜBİTAK'ta tören düzenlendi. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.