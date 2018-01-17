Türkiye'yi de tehdit eden Çin uzay istasyonu için 5 uyarı

1 2013 yılından bu yana herhangi bir astronotun görev yapmadığı Tiangong-1 (Cennet Sarayı-1), isimli uzay aracı kontrolden çıkmış bir şekilde gezegenimize doğru ilerliyor. Çin'in 2011 senesinde yörüngeye fırlattığı istasyonun birkaç ay içinde gezegenimize düşmesi bekleniyor. Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) yapılan açıklamada Tiangong-1'in gezegenimize düşeceği olası tarihler paylaşıldı. ESA'ya göre, Tiangong-1'in 1 Nisan Pazar günü Dünya'ya düşmesi bekleniyor.

2 Çin'in 1 Nisan'da Dünya'ya düşebileceğini açıkladığı, "Cennet Sarayı-1" adlı uzay istasyonunun, riskli bölgede bulunan Türkiye'de yerleşim yerine rastlaması halinde, can ve mal varlığına zarar verebileceği bildirildi.

3 Haftasonu Dünya'ya düşme ihtimali bulunan Çin uzay istasyonu Tiangong-1'le ilgili olarak İtalya'dan halka uyarılar geldi. İşte halka korunmaları için yapılan 5 maddelik uyarı...

4 1- Düşen parçaların binaların çökmesine neden olma ihtimali düşük, bu nedenle kapalı binalar açık alanlardan daha güvenli sayılırlar. Pencerelerden ve camlı kapılardansa uzak durulması tavsiye edilir.





5 2- Parçalar binaların çatısına düşerse, çatıda ve hemen altındaki katlarda delinmeye yol açarak hasar yaratabilir. Bu nedenle binaların alt katlarının daha güvenli olduğu söylenebilir.





6 3- Olası bir çarpma durumunda binaların içinde yapısal açıdan en güvenli yerler, yığma binalar için alt katlardaki tonozların altı, taşıyıcı duvarlardaki kapı boşlukları; betonarme yapılarda ise kolonların ve duvarların yakınlarıdır.





7 4- Küçük parçaların Dünya'ya çarpmadan önce görülme ihtimali düşüktür.





8 5- Büyük ebattaki bazı parçaların sağlam kalması ve hidrazin maddesi içermesi mümkün. Genel olarak, düşen parçaları görenlerin bunlara dokunmaması, en 20 metre uzakta durması ve ilgili yetkililere haber vermesi tavsiye edilir.





9 1991'de Sovyetler Birliği'ne ait 20 tonluk Salyut 7 istasyonu, bir diğer 20 tonluk uzay aracına takılı halde Dünya'ya çarpmış, ayrılan parçalar Arjantin'in Capitán Bermúdez kentine düşmüştü.