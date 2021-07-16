Türkiye'yi hedef alan siber silah hakkında bilinmesi gereken her şey: Candiru nedir?

ntv.com.tr 16.07.2021 - 15:40 | Son Güncelleme : 16.07.2021 - 16:05
Kanada’da Toronto Üniversitesi Munk Küresel İlişkiler Okulu'nda bulunan disiplinlerarası bir laboratuvar olan Citizen Lab tarafından açıklamada, İsrailli bilgisayar korsanlarının, Windows cihazları hedef alan bir casusu yazılım ürettiği belirtildi.
Candiru adı verilen yazılımın aralarında Türkiye’nin de bulunduğu, çok sayıda ülkede kurbanın olduğu belirtildi. Buna göre yazılım kötü niyetli kişiler ya da hükümetler tarafından, insan hakları aktivistleri, muhalifleri ve çeşitli STK’Ları izlemek için kullanıldı.
Microsoft, casus yazılımla hedeflenenlerin İsrail, Yemen, İspanya, Filistin,, Lübnan, Yemen, İngiltere, Ermenistan, Singapur ve Türkiye’de yaşadıklarını tespit ettiklerini duyurdu.
Araştırmanın yazarları, "Candiru'nun artan varlığı ve küresel sivil topluma karşı gözetim teknolojisinin kullanımı, paralı casus yazılım endüstrisinin birçok oyuncu içerdiğini ve yaygın olarak kötüye kullanılmaya eğilimli olduğunu güçlü bir şekilde gösteriyor" diye konuştu.
Candiru’nun casus yazılımı Windows’un yanı sıra; Gmail, Skype, Telegram, Yahoo ve Facebook gibi farklı platformdaki açıklardan da faydalandı. Google, geçen Çarşamba günü, Citizen Lab'in Candiru ile bağlantılı bulduğu iki Chrome yazılım kusurunu ifşa ettiği bir blog yazısı yayınladı. Google da Candiru'ya ismen atıfta bulunmadı.
Googlle tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bilgisayar korsanlarının artık teknik uzmanlığa sahip olmaları gerekmiyor, sadece kaynaklara ihtiyaçları var" denildi.