Türkiye'yi hedef alan siber silah hakkında bilinmesi gereken her şey: Candiru nedir?

Candiru’nun casus yazılımı Windows’un yanı sıra; Gmail, Skype, Telegram, Yahoo ve Facebook gibi farklı platformdaki açıklardan da faydalandı. Google, geçen Çarşamba günü, Citizen Lab'in Candiru ile bağlantılı bulduğu iki Chrome yazılım kusurunu ifşa ettiği bir blog yazısı yayınladı. Google da Candiru'ya ismen atıfta bulunmadı.

Googlle tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bilgisayar korsanlarının artık teknik uzmanlığa sahip olmaları gerekmiyor, sadece kaynaklara ihtiyaçları var" denildi.