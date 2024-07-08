Türksat 6a ne zaman, saat kaçta fırlatılacak? Türksat 6 fırlatma töreni nasıl izlenir? Türksat 6a özellikleri

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, Bakan Uraloğlu'nun katılımıyla ABD'den uzaya fırlatılacak. Türksat 6A'da "güneş paneli açma-kapama testleri" başlarken uydunun, stratejik rolüyle ülkenin uzaydaki bağımsızlığının simgesi olması hedefleniyor. Peki, Türksat 6a ne zaman, saat kaçta fırlatılacak? Türksat 6a özellikleri neler?

Türksat 6a ne zaman, saat kaçta fırlatılacak? Türksat 6 fırlatma töreni nasıl izlenir? Türksat 6a özellikleri - 1

Türkiye'nin yerli ve milli ilk haberleşme uydusu Türksat 6A'nın Türkiye saatiyle 9 Temmuz 00.20'de başlayacak uzay yolculuğu öncesi son hazırlıklara odaklanıldı. ​​​​​​​Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, uydunun, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle fırlatılması için geri sayım sürüyor. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Türksat 6a ne zaman, saat kaçta fırlatılacak? Türksat 6 fırlatma töreni nasıl izlenir? Türksat 6a özellikleri - 2

TÜRKSAT 6 FIRLATMA TÖRENİ NASIL İZLENİR?

Tarihi an dolayısıyla Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde de "Fırlatma Töreni" gerçekleştirilecek. Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan yapılacak fırlatma, alandan canlı takip edilecek.

Türksat 6a ne zaman, saat kaçta fırlatılacak? Türksat 6 fırlatma töreni nasıl izlenir? Türksat 6a özellikleri - 3

TÜRKSAT 6 ÖZELLİKLERİ

Türkiye'nin en büyük AR-GE projesi niteliğindeki Türksat 6A, 42 derece doğu yörüngesinde göreve başlayacak. Yer sabit (Jeosenkron) haberleşme uydusu olarak Türksat 6A, TV yayıncılığı hizmetlerinde ve geniş kapsama alanında ülkenin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek.


Türksat 6a ne zaman, saat kaçta fırlatılacak? Türksat 6 fırlatma töreni nasıl izlenir? Türksat 6a özellikleri - 4

Projede yer alan kurumların çalışmalarıyla uydunun yerli ve milli olarak üretilmesi sağlanmıştı. 84 yerli ekipman kullanılarak yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla tamamlanan uydu, yaklaşık 4,2 ton fırlatma kütlesine ve 8,4 kW gücünde faydalı yüke sahip bulunuyor. Türksat 6A, yörüngesindeki konumuna ulaşmasının ardından Türkiye, Avrupa ve Güney Asya'da geniş bir coğrafyayı kapsayan alanda hizmet verecek.

Türksat 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak.​​​​​​​

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