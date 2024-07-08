Türksat 6a ne zaman, saat kaçta fırlatılacak? Türksat 6 fırlatma töreni nasıl izlenir? Türksat 6a özellikleri
Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, Bakan Uraloğlu'nun katılımıyla ABD'den uzaya fırlatılacak. Türksat 6A'da "güneş paneli açma-kapama testleri" başlarken uydunun, stratejik rolüyle ülkenin uzaydaki bağımsızlığının simgesi olması hedefleniyor. Peki, Türksat 6a ne zaman, saat kaçta fırlatılacak? Türksat 6a özellikleri neler?
Türkiye'nin yerli ve milli ilk haberleşme uydusu Türksat 6A'nın Türkiye saatiyle 9 Temmuz 00.20'de başlayacak uzay yolculuğu öncesi son hazırlıklara odaklanıldı. Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, uydunun, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle fırlatılması için geri sayım sürüyor.