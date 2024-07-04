Türksat 6A uydusu ne zaman, saat kaçta fırlatılacak? (Türksat 6A uydusu özellikleri)
Türksat 6A uydusunun uzaya fırlatılacağı belli oldu. Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzaya gönderileceği tarihi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu. Türksat uydularıyla halen 3,5 milyar nüfusa ulaşılırken Türksat 6A ile bu sayının 5 milyarın üzerine çıkması ve yapılacak anlaşmalarla hizmet sağlanan televizyon kuruluşu sayının artması bekleniyor. Peki,Türksat 6A uydusu ne zaman, saat kaçta fırlatılacak?
Türksat 6A uydusu ile ilgili beklenen açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'dan geldi. Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı, Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00.20'de uzaya göndereceklerini bildirdi.