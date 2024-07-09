Türksat 6A uzaya fırlatıldı: İlk sinyal alındı

"TARİHİ BİR GÜNE ŞAHİTLİK EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜRKSAT 6A fırlatma töreninde konuştu.



Yılmaz, "Tarihi bir güne daha şahitlik ediyoruz. Savunma ve uzay çalışmalarında yapılan bu hamleler sadece güvenliğimizi artırmakla kalmıyor, daha yüksek katma değerli bir ekonomi oluşturmamıza katkıda bulunuyor. TÜRKSAT 6A projemiz ile katma değeri yüksek, bilime dayalı bir ekonomi oluşturma amacımızın bir parçasıdır. Mili uzay programımızı adım adım hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.