Türksat 6A uzaya fırlatıldı: İlk sinyal alındı
Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, uzaya fırlatıldı. Fırlatmanın 67. dakikasında uydudan ilk sinyal alındı.15 yıl boyunca aktif kullanılması planlanan Türksat 6A, Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'nın da kapsama alanına girecek ve 5 milyar insana hizmet verebilecek. Yüzde 80 yerlilik oranıyla geliştirilen uydunun toplam 84 parçasını Türkiye üretti.
TÜRKSAT 6A UZAYA FIRLATILDI
TÜRKSAT 6A için beklenen gün geldi. Türk mühendisleri tarafında yerli imkanlar ile üretilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldıyörüngesine doğru yola çıktı.