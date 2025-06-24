Tuvalete telefonla giriyor musunuz? Korkunç gerçek

Günümüzde pek çok kişi tuvalete girdiğinde telefonunu yanında götürüyor. Ancak Leicester Üniversitesi’nden klinik mikrobiyoloji profesörü Dr. Primrose Freestone, bu yaygın alışkanlığın, cihazı tehlikeli mikroorganizmalarla kaplı bir bakteri yuvası haline getirdiği konusunda uyarıda bulundu.



Dr. Freestone, tuvalette telefon kullanmanın cihazı E. coli ve Pseudomonas gibi tehlikeli bakterilere maruz bıraktığını söyledi. E. coli şiddetli ishal ve mide kramplarına yol açabilirken, Pseudomonas ise kanda ve akciğerlerde enfeksiyonlara neden olabiliyor.





