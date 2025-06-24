Tuvalete telefonla giriyor musunuz? Korkunç gerçek

Günümüzde pek çok kişi tuvalete girdiğinde telefonunu yanında götürüyor. Ancak bu durum sandığınız kadar masum değil. Bu alışkanlık cihazınızı bakteri yuvası haline getiriyor.

Tuvalete telefonla giriyor musunuz? Korkunç gerçek - 1

Günümüzde pek çok kişi tuvalete girdiğinde telefonunu yanında götürüyor. Ancak Leicester Üniversitesi’nden klinik mikrobiyoloji profesörü Dr. Primrose Freestone, bu yaygın alışkanlığın, cihazı tehlikeli mikroorganizmalarla kaplı bir bakteri yuvası haline getirdiği konusunda uyarıda bulundu.

Dr. Freestone, tuvalette telefon kullanmanın cihazı E. coli ve Pseudomonas gibi tehlikeli bakterilere maruz bıraktığını söyledi. E. coli şiddetli ishal ve mide kramplarına yol açabilirken, Pseudomonas ise kanda ve akciğerlerde enfeksiyonlara neden olabiliyor.


TEKNOLOJİ HABERLERİ

Tuvalete telefonla giriyor musunuz? Korkunç gerçek - 2

Tuvalet sifonu çekildiğinde oluşan mikroskobik damlacıklar, bakterileri 1,5 metreye kadar yayabilir. Colorado Boulder Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, bu damlacıkların sifonu çektikten sadece 8 saniye sonra 5 fit (1,5 metre) uzağa ulaşabildiğini ortaya koyuyor. Üstelik tuvalet kapağı kapalı olsa bile bakterilerin dışarı çıktığı tespit edildi.

“Tuvaletlerin yanındaki alanlar son derece kirli olabilir” diyen bir uzman, tuvalet çevresindeki birçok yüzeyin – sabunlardan musluklara, kapı kollarından paspaslara kadar – dışkı bakterileri taşıyabileceğini vurguladı.


Tuvalete telefonla giriyor musunuz? Korkunç gerçek - 3

“TELEFONUNUZU TUVALETE KOYMAYIN”

Dr. Freestone, özellikle sifonu çekerken telefonun yere veya yakındaki bir alana bırakılmasının tehlikeli olduğunu belirtti:

“Tuvalet çevresindeki zemin, eğer düzenli dezenfekte edilmezse, saatlerce veya günlerce canlı kalacak birçok bağırsak bakterisini barındırabilir. Telefonunuzu kesinlikle yere veya tuvalete çok yakın bir yere koymayın.”


Tuvalete telefonla giriyor musunuz? Korkunç gerçek - 4

Kısa bir tuvalet molasında bile telefonunuzu yanınızdan ayırmanız gerektiğini vurgulayan Dr. Freestone, çok acil durumlarda cihazı tüm süreç boyunca cebinizde tutmayı önerdi.


Tuvalete telefonla giriyor musunuz? Korkunç gerçek - 5

Gündelik hayatta sık dokunulan bir cihaz olan telefonların, kapı kolları, musluklar veya ışık anahtarları kadar bakteri bulaşma riski taşıdığını söyleyen uzman, cihazların yüzde 70 alkol bazlı bir mendil veya hafif sabunlu suyla dezenfekte edilmesini önerdi. Bununla birlikte, cihazın su geçirmezliği kontrol edilmeli, çamaşır suyu veya diğer sert kimyasallar kullanılmamalı.


Tuvalete telefonla giriyor musunuz? Korkunç gerçek - 6

Ayrıca bir ev hijyeni ve gıda güvenliği uzmanı, tuvalet kağıdının asılış yönünün bile bakterilerin yayılımında etkili olduğunu vurguladı. Uzman, tuvalet kağıdını "üstten" asmanın, kullanıcının elinin duvara temas etmesini azaltarak kontaminasyonu sınırlayabileceğini belirtti.

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