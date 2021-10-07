Twitch'ten 125 GB veri sızdı: İçinde kaynak kodları ve en çok kazananlar da var

Oyun yayıncılarının buluştuğu Twitch platformundan büyük miktarda veri sızdı. 4Chan'de paylaşılan 125 GB'lik dosyada platformun kaynak kodları bulunuyor. Ayrıca 2014 yılında Amazon tarafından satılan alınan Twitch'te en çok para kazanan yayıncılar da belli oldu. Listede

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Video oyunları ağırlıklı yayın platformu Twitch'in siber saldırıya uğradı ve yayıncılara yapılan ödeme kayıtları ile bir takım gizli veriler sızdırıldı.

Twitch, bir ihlal gerçekleştiğini doğruladı ve ekiplerin bu durumun boyutunu anlamak için çalıştığını söyledi.

İnternet platformu 4Chan'da 125 GB'ı aşan bir dosya internet dünyasında yayımlandı. Dosyada Twitch'in kaynak kodlarının bir kısmı, düşünülen yeni ürünlere ait bilgiler ve yayıncılara yapılan ödeme bilgileri yer alıyor.

Saldırıyı üstlenip paylaşımı yapan kişi, Twitch topluluğunu "zehirli" olarak tanımladı.





Belgeler, Twitch'in en iyi yayıncılarının her birinin Amazon'un sahip olduğu şirketten son iki yılda milyonlarca dolar kazandığını ve yayıncı başına yapılan ödemeleri gösteriyor.

Twitch üzerinden Fornite video oyunu yayıncılığı yapan BBG Calc, konuya dair yaptığı açıklamada, “yayıncıların gelirleri alanında benim hanemde yazılan rakam %100 doğru” dedi.

2011’de ABD’de kurulmuş olan Twitch, 2014 yılında tamamı nakit bir anlaşmayla 970 milyon dolara Amazon tarafından satın alındı.

Amazon’dan önce Google da Twitch’i satın almak için adım atmış ancak Google, Youtube’un da sahibi olduğu için rekabet kurumundan onay alamayacağı için geri çekilmişti.