Twitter, 16 yıllık hesabın kullanıcı adına el koydu
Twitter, markanın logosunu ve adını "X" harfine çevirdiğini duyurmuş ve platform üzerinde birçok değişikliği gerçekleştirmişti. Son olarak şirket resmi hesabının kullanıcı adını değiştirmek istediği için kullanıcı adı "X" olan 16 yıllık bir hesaba el koydu.
Elon Musk'ın Twitter'ın platform üzerindeki resmi hesabını "X" olarak güncellemek için 16 yıllık kullanıcı olan X Hwang'ın hesabının kullanıcı adını herhangi bir ödeme yapmadan değiştirdiği öne sürüldü.