Twitter, 16 yıllık hesabın kullanıcı adına el koydu

Twitter, markanın logosunu ve adını "X" harfine çevirdiğini duyurmuş ve platform üzerinde birçok değişikliği gerçekleştirmişti. Son olarak şirket resmi hesabının kullanıcı adını değiştirmek istediği için kullanıcı adı "X" olan 16 yıllık bir hesaba el koydu.

Twitter, 16 yıllık hesabın kullanıcı adına el koydu - 1

Elon Musk'ın Twitter'ın platform üzerindeki resmi hesabını "X" olarak güncellemek için 16 yıllık kullanıcı olan X Hwang'ın hesabının kullanıcı adını herhangi bir ödeme yapmadan değiştirdiği öne sürüldü.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Twitter, 16 yıllık hesabın kullanıcı adına el koydu - 2

TWITTER'IN KULLANICI ADI GÜNCELLENDİ

Bu gelişmelerin ardından Twitter'ın resmi hesabının kullanıcı adının da "X" olarak güncellendiği görüldü.

Twitter, 16 yıllık hesabın kullanıcı adına el koydu - 3

Öte yandan şirket "Twitter" kullanıcı adıyla bir hesap oluşturarak bu ismi kullanılamaz hale getirdi. Hesabın biyografisinde ise "Bu hesap artık aktif değil. Güncellemeler için @x'i takip edin." ifadeleri yer aldı.

Twitter, 16 yıllık hesabın kullanıcı adına el koydu - 4

MAİL TWITTER DESTEK'TEN GELDİ

San Fransisco'da Orange Photogtaphy'nin kurucu ortaklarından biri olan Hwang konuyla ilgili, "Twitter tarafından gönderilen bir e-posta ile kullanıcı adımın değiştirildiğini öğrendim. Bu mail şirkette çalışan herhangi birinden değil genel olarak "support@twitter.com" adresinden geldi." ifadelerini kullandı.

Twitter, 16 yıllık hesabın kullanıcı adına el koydu - 5

SONU İYİ BİTEN HER ŞEY İYİDİR

Hwang dün paylaştığı bir Tweet'te "Sonu iyi biten her şey iyidir" ifadelerini kullandı.

Twitter, 16 yıllık hesabın kullanıcı adına el koydu - 6

Ayrıca Twitter'ın paralı abonelik özelliği olan "Blue" hesabının da isminin "XBlue" olarak değiştiği görüldü. Elon Musk'ın Blue ismini Black olarak dönüştürmeyi düşündüğü kaydedildi.

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