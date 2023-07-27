Twitter, 16 yıllık hesabın kullanıcı adına el koydu

MAİL TWITTER DESTEK'TEN GELDİ

San Fransisco'da Orange Photogtaphy'nin kurucu ortaklarından biri olan Hwang konuyla ilgili, "Twitter tarafından gönderilen bir e-posta ile kullanıcı adımın değiştirildiğini öğrendim. Bu mail şirkette çalışan herhangi birinden değil genel olarak "support@twitter.com" adresinden geldi." ifadelerini kullandı.