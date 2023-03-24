Twitter Blue nedir, nasıl alınır? Twitter Blue özellikleri

Temalar: Twitter Blue Temaları, uygulama temanız için rengarenk seçenekler arasından seçim yapmanıza olanak tanır.



Özel gezinti: Bu özellik, gezinti çubuğunuzda görüntülenenleri seçmenize olanak tanır.





Popüler Makaleler: Popüler Makaleler, ağınızda en çok paylaşılan makalelere bir kısayol sağlar. Bu özellik, takip ettiğiniz kişilerin ve onların takip ettiği kişilerin gönderdiği makalelerden en çok paylaşılanları otomatik olarak listeler.



Okuyucu: Okuyucu, uzun Tweet dizilerini daha güzel okuma deneyimine dönüştürür.



Tweeti Geri Al: Tweet Geri Alma özelliği sayesinde bir Tweeti gönderdikten sonra Twitter'da henüz başkaları tarafından görülmeden geri çekme seçeneğine sahip olursunuz.



Sohbetlerde öncelikli sıralamalar: Bu özellik, etkileşim kurduğunuz Tweetlerde yanıtlarınızı önceliklendirir.



Daha uzun videolar yükleme: Takipçilerinizle daha fazla içerik paylaşabilirsiniz. Twitter Blue aboneleri, dosya boyutu en fazla 2 GB olmak üzere yaklaşık 60 dakikalık (1080p) videolar yükleyebilir (yalnızca web). Buradan daha fazla bilgi alın.



Daha uzun Tweetler: Daha uzun Tweetler, Blue abonelerinin 4.000 karaktere kadar Tweetlemesini sağlar.



SMS ile iki faktörlü kimlik doğrulama: Twitter Blue abonesi olarak, SMS üzerinden iki faktörlü kimlik doğrulamaya erişim sayesinde hesabınıza başka bir koruma katmanı ekleyebilirsiniz.