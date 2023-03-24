Twitter Blue nedir, nasıl alınır? Twitter Blue özellikleri

Twitter Blue, hesabınıza mavi onay işareti eklemenin yanı sıra Tweeti Düzenle gibi belirli yeni özelliklere erken erişim sunan katılım tabanlı, ücretli bir aylık aboneliktir. Twitter Blue'ya geçen kullanıcılar, 'mavi tik' ile birlikte; yorumlarda daha üst sıralarda görünme, iki kat daha az reklam görme, uzun tweet'ler atma, tweet düzenleme gibi özelliklere de erişebiliyor.
Web'de abone olmak için twitter.com'a gidin ve Daha Fazla > Twitter Blue > Abone Ol öğesini seçin. Henüz yapmadıysanız telefon numaranızı doğrulamanız istenir. Abonelik ödemesini onaylayın.
iOS veya Android işletim sisteminde abone olmak için profil menüsü > Twitter Blue > Abone Ol öğesine gidin. Henüz yapmadıysanız telefon numaranızı doğrulamanız istenir. Abonelik işleminizi tamamlamak için uygulama içi satın alma talimatlarını izleyin.
Twitter Blue özellikleri, mavi onay işaretinin yanı sıra abonelere Twitter deneyimlerini geliştirme ve özelleştirme yolu sunar. Bu güçlü denetimler, Twitter'ı kişiselleştirmeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır ve herkesin kullanımına sunulmadan önce en yeni özelliklerimize erken erişim olanağı sağlar.
Tweeti Düzenle: Çokça talep edilen bu özellik, yayınlanan orijinal Tweetlerde sınırlı sayıda değişiklik yapmanız için 30 dakikalık süre tanır. Bu süreyi güncelleme yapmak, başka birini etiketlemek veya eklediğiniz medyaları yeniden sıralamak için kullanabilirsiniz.
Yer İşareti Klasörleri: Yer İşareti Klasörleri, Twitter Blue abonelerinin Yer İşaretlerine Eklenen Tweetler'i daha sonra hızlıca bulabilecekleri şekilde klasörlere yerleştirmelerine olanak tanır.
Özel uygulama simgeleri: Özel Uygulama simgeleriyle Twitter Uygulaması simgenizin telefonunuzda görüntülenme biçimini değiştirebilirsiniz.
Temalar: Twitter Blue Temaları, uygulama temanız için rengarenk seçenekler arasından seçim yapmanıza olanak tanır.
Özel gezinti: Bu özellik, gezinti çubuğunuzda görüntülenenleri seçmenize olanak tanır.
Popüler Makaleler: Popüler Makaleler, ağınızda en çok paylaşılan makalelere bir kısayol sağlar. Bu özellik, takip ettiğiniz kişilerin ve onların takip ettiği kişilerin gönderdiği makalelerden en çok paylaşılanları otomatik olarak listeler.
Okuyucu: Okuyucu, uzun Tweet dizilerini daha güzel okuma deneyimine dönüştürür.
Tweeti Geri Al: Tweet Geri Alma özelliği sayesinde bir Tweeti gönderdikten sonra Twitter'da henüz başkaları tarafından görülmeden geri çekme seçeneğine sahip olursunuz.
Sohbetlerde öncelikli sıralamalar: Bu özellik, etkileşim kurduğunuz Tweetlerde yanıtlarınızı önceliklendirir.
Daha uzun videolar yükleme: Takipçilerinizle daha fazla içerik paylaşabilirsiniz. Twitter Blue aboneleri, dosya boyutu en fazla 2 GB olmak üzere yaklaşık 60 dakikalık (1080p) videolar yükleyebilir (yalnızca web). Buradan daha fazla bilgi alın.
Daha uzun Tweetler: Daha uzun Tweetler, Blue abonelerinin 4.000 karaktere kadar Tweetlemesini sağlar.
SMS ile iki faktörlü kimlik doğrulama: Twitter Blue abonesi olarak, SMS üzerinden iki faktörlü kimlik doğrulamaya erişim sayesinde hesabınıza başka bir koruma katmanı ekleyebilirsiniz.