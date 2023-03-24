'Twitter Blue' tüm dünyada kullanıma açıldı: Ücretsiz 'mavi tik'ler kaldırılıyor

Twitter'ın sahibi Elon Musk, 'Twitter Blue' özelliğinin tüm dünyada kullanıma açıldığını duyurdu. 1 Nisan'dan itibaren geçmişte ücretsiz onaylanan hesaplardaki 'mavi tik' ise kaldırılacak.

'Twitter Blue' tüm dünyada kullanıma açıldı: Ücretsiz 'mavi tik'ler kaldırılıyor - 1

Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra yaptığı hamlelerle tartışılmaya devam ediyor.

Musk, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımla; onay mekanizmasını da değiştiren 'Twitter Blue'nun tüm dünyada kullanıma açıldığını duyurdu. 

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'Twitter Blue' tüm dünyada kullanıma açıldı: Ücretsiz 'mavi tik'ler kaldırılıyor - 2

Twitter Blue'ya geçen kullanıcılar, 'mavi tik' ile birlikte; yorumlarda daha üst sıralarda görünme, iki kat daha az reklam görme, uzun tweet'ler atma, tweet düzenleme gibi özelliklere de erişecek.

'Twitter Blue' tüm dünyada kullanıma açıldı: Ücretsiz 'mavi tik'ler kaldırılıyor - 3

Bu özelliğin tüm dünyaya açılmasıyla birlikte geçmişte 'mavi tik' alan kullanıcılar için de kötü bir haber geldi.

'Twitter Blue' tüm dünyada kullanıma açıldı: Ücretsiz 'mavi tik'ler kaldırılıyor - 4

1 Nisan itibariyle geçmişte ücretsiz 'mavi tik' alan kullanıcıların onay işaretleri kaldırılacak.

Kullanıcılar 'Twitter Blue'ya ödeme yaparak tekrar onay işaretlerini alabilecek.

Organizasyonlar ile Twitter üzerinden yapacakları başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda ücretsiz mavi tik kullanmaya devam edecek.

'Twitter Blue' tüm dünyada kullanıma açıldı: Ücretsiz 'mavi tik'ler kaldırılıyor - 5

Musk, onaylı organizasyon hesaplarıyla bağlantısını ispatlayan kişisel hesapların da otomatik olarak onaylanacağını duyurdu.

'Twitter Blue' tüm dünyada kullanıma açıldı: Ücretsiz 'mavi tik'ler kaldırılıyor - 6

Bu değişiklik için 'Harika olacak' yorumunu yapan Musk, takipçilerine web tarayıcılarından 7 dolar karşılığında 'Twitter Blue' üyesi olabileceklerini de hatırlattı.

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