Twitter çalışanlarından Elon Musk’a tuvalet kağıdı isyanı

Öte yandan, New York ofisindeki bir işçi, tuvalet kağıdı gibi temel ofis gereksinimlerinin bulunmamasının "çok kötü" olduğunu ve şirkette zaten düşük olan morali daha da etkilediğini söyledi.

Başka bir çalışan ise şirket tarafından tuvalet kağıdı sağlanmadığı takdirde, çalışanların Twitter'ın San Francisco genel merkezinde yapmak zorunda kaldıkları gibi, kendi tuvalet kağıdını evden getirmek zorunda kalacaklarını sözlerine ekledi.