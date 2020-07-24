Twitter CEO'su Dorsey'den ücretli üyelik açıklaması

ntv.com.tr 24.07.2020 - 11:44
Mikroblogging sitesi Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey merakla beklenen ücretli üyelik modeline ilişkin açıklama yaptı.
Reklam gelirleri ciddi oranda düşen şirketin CEO'su Dorsey birkaç farklı model üzerinde durduklarını belirtti.
Ancak bu Twitter'ın platforma ücretli abonelik opsiyonunu eklemek için başlattığı ilk çalışma değil.
Twitter 2017 yılında kullanıcıların ve küçük işletmelerin tweet'lerine erişimi arttırmak için abonelik modelini test etmişti.
Bu proje kapsamında aylık 99 dolar ücret karşılığında ücretli üyelerin paylaşımlarının söz konusu hesabı takip etmeyen kişiler tarafından da görülmesi imkanı sunulması planlanıyordu.
Ancak Twitter konu ile ilgili yaptığı anket sonrası projeyi rafa kaldırma kararı almıştı.