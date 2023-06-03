Twitter çeviri özelliğini neden kaldırdı? Tercüme özelliği paralı mı olacak?

TWITTER ÇEVİRİLERİ NEDEN KAPATTI?

Sosyal medya devi Twitter çeviri özelliğini kapattı.

Çeviri özelliğinin kapatılması ilk başta kullanıcılar tarafından bir sorun zannedildi. Ancak Twitter destek merkezine yapılan taleplerin ardından sorun henüz giderilmiş değil.

Çeviri tuşunun şu anda tüm kullanıcılar tarafından kullanılamadığı ifade ediliyor.