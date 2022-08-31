Twitter Circle'ı tanıttı: Seçilmiş kişiler paylaşımları görecek

Twitter, sadece belli bir gruba paylaşım yapmanıza izin veren Circle'ı herkese açtı. Tıpkı Instagram yakın arkadaşlar gibi çalışan bu sistemle tweetleri sadece seçili kişiler görecek.

Haberler - ntv.com.tr 31.08.2022 - 08:19

Twitter Circle'ı tanıttı: Seçilmiş kişiler paylaşımları görecek - 1

Elon Musk'la satın alma kavgasına giren bir yandan geliştirmelere devam ediyor. 

Milyonlarca kullanıcısı olan uygulama yeni bir özelliği tüm kullanıcılara açtı. 

Twitter Circle'ı tanıttı: Seçilmiş kişiler paylaşımları görecek - 2

Circle adı verilen yeni özellik mayıs ayından beri test ediliyordu. Şirketten yapılan son açıklamaya göre Twitter Circle artık tüm kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Twitter Circle'ı tanıttı: Seçilmiş kişiler paylaşımları görecek - 3

Circle'da belirli sayıda kişiyi seçip onlara özel paylaşım yapabiliyorsunuz. 

Tıpkı Instagram yakın arkadaşlar özelliği gibi çalışan bu özellikle paylaşımlarınızı sadece seçtiğiniz kişiler görebilecek. 

Twitter Circle'ı tanıttı: Seçilmiş kişiler paylaşımları görecek - 4

Twitter Circle'a sizi takip etmeseler dahi kullanıcıları ekleyebiliyorsunuz. Sistem toplamda 150 kişiyi Circle'a yani çemberinize alma imkanı tanıyor.

Twitter Circle'ı tanıttı: Seçilmiş kişiler paylaşımları görecek - 5

Circle grubunu oluşturduktan sonra Tweet paylaşımlarını yaparken üstteki menüden Circle'ı seçip sadece belirli kişilere tweet atabileceksiniz. 

Tweet'in altında Circle ibaresi bulunacak. 

Twitter Circle'ı tanıttı: Seçilmiş kişiler paylaşımları görecek - 6
Twitter Circle'ı tanıttı: Seçilmiş kişiler paylaşımları görecek - 7
Twitter Circle'ı tanıttı: Seçilmiş kişiler paylaşımları görecek - 8

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