Twitter, Clubhouse benzeri özelliği Spaces için tarih verdi

Twitter'ın Clubhouse benzeri sesli sohbet özelliği Twitter Spaces'ın Nisan ayında herkesin kullanımına açılacağı bildirildi. Twitter ayrıca Spaces'la yayıncılara para kazanma imkanı da getirecek. Sadece davetle girilebilen Clubhouse son dönemlerin en popüler uygulamalarından.\nCLUBHOUSE'A DAİR BİLMENİZ GEREKEN HER ŞEY Twitter da Clubhouse'a benzer bir özellik için kolları sıvamış durumda. Twitter Spaces adı verilen özellik için halihazırda test uygulamalarına başlamıştı. Herkese açık olacak Spaces için ise şirketten tarih geldi. Son testleri yapılan Twitter Spaces'ın Nisan ayında herkesin kullanımına açılacak. BAHŞİŞ KUTUSU ÖZELLİĞİTwitter'ın BETA olarak yayımlanan sürümünde gizli bir özellik keşfedildi. Twitter'ın "Bahşiş Kutusu" Tip Jar adını verdiği özellikle Spaces yayıncılarına para kazanma imkanı sağlıyor. Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal ve Venmo gibi bağış uygulamalarıyla entregre gözüken sisteme göre takipçiler istedikleri kişiye para verebilecekler.