Twitter da artık Instagram'da (Kullanıcıyı kırmadı)
ntv.com.tr
Twitter, bir kullanıcısın 'Instagram hesabı açmalısın' önerisi üzerine Instagram hesabı açtı.
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1Twitter, yeni açtığı Intagram hesabı ile artık popüler olan tweet'lerin ekran görüntülerini kendisi paylaşıyor.
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'TWİTTER KENDİSİ YAPMALI'
Bir kullanıcısın Twitter'a 'Instagram, kelimenin tam anlamıyla tweet'lerin ekran görüntüleriyle dolu ve bence Twitter, onları kendisi yapmalı." şeklinde tweet atmasının üzerine Twitter yetkileri kullanıcısına cevap verdi.
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Twitter'ın kullanıcısına verdiği yanıt ise 'Merhaba! Bu tweet'i tanıtım malzemesi olarak kullanmak istiyoruz. Eğer herhangi bir itirazınız varsa bize bildirin' şeklinde oldu.
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4Twitter'ın Instagram hesabında, kullanıcısın attığı öneri tweet'i de yer alıyor.
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Yeni hesabıyla 619 bin takipçisi bulunan Twitter'ın paylaştığı tweet ekran görüntüleri ilgi topluyor.
İşte Twitter'in Intagram'da ilk 3 paylaşımı,
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