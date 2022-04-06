Twitter düzenleme tuşu üzerinde çalıştığını açıkladı

Sosyal medya şirketinin iletişim ekibi yapılan açıklamada, "Artık herkes soruyor. Evet, geçen yıldan beri bir düzenleme özelliği üzerinde çalışıyoruz” denirken, Elon Musk’a atıfta bulunularak, "Hayır, fikri bir anketten almadık" ifadeleri kullanıldı.

Twitter, “Neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını ve neyin mümkün olduğunu öğrenmek için önümüzdeki aylarda @TwitterBlue Labs bünyesinde testlere başlıyoruz" dedi.