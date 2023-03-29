Twitter herkes için 'eşit' değil: Elon Musk'ın gizli VIP listesi ortaya çıktı

MUSK TWITTER'DAN PARA KAZANMAK İSTİYOR

Bazı uzmanlar ise bu listenin Musk'ın gelirlerini artırma planı olduğunu düşünüyor. Musk'ın kendisi de dahil olmak üzere pek çok kişi CEO'nun gelir elde etmekte zorlanan platform için gereğinden fazla ödeme yaptığını söyledi. Musk da tweetler'den para kazanma konusunda çekingen davranmıyor.