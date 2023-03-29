Twitter herkes için 'eşit' değil: Elon Musk'ın gizli VIP listesi ortaya çıktı

Platformer adlı internet sitesi tarafından elde edilen belgeler; aralarında bazı siyasetçi, sporcu, Hollywood yıldızı ve gazetecilerin bulunduğu kişilerin Twitter’da görünürlüklerinin arttığını öne sürdü. Raporda, VIP kullanıcıların paylaşımlarının, Twitter mühendisleri tarafından 'her zaman görünür olmaları' için sitenin kodları değiştirdikleri belirtildi.
Rapora göre Alexandria Ocasio-Cortez, Daily Wire kurucusu Ben Shapiro, ABD Başkanı Joe Biden, Los Angeles Laker oyuncusu LeBron James ve Bloomberg köşe yazarı Matt Yglesias bu 'seçkin’ kullanıcılar arasında yer alıyor.
Platform, YouTuber Bay Beast, Twitter kullanıcısı @dril ve Erkek Giyim yazarı Derek Guy'ın da listede olduğunu bildirdi.
Bununla birlikte, algoritmayı tweetleri güçlendirecek şekilde değiştirme hamlesi, Musk'ın Şubat ayında Twitter mühendislerinden ABD Başkan Joe Biden'ın Super Bowl paylaşımının, kendi tweetlerini gölgede bırakmasının ardından paylaşımları öne çıkarmalarını talep etmesiyle daha önce de gündeme gelmişti.
Ancak Musk, Kasım 2022'de 'lordlar ve köylüler sistemine' benzettiği doğrulama onay işaretine yalnızca Twitter Blue abonelerinin erişimine izin vereceğini duyurdu. Milyarder iş insanı böylelikle Twitter'ın herkes için eşit bir yer olacağına inandığını söyledi.
Diğer taraftan Platformer’a göre, ‘VIP’lerin isimleri göz önüne alındığında, kullanıcıların onlarla ne kadar etkileşimde bulundukları onları sevdikleri ya da nefret ettikleri nedeniyle bu statünün verildiği görüldü.
Bazı uzmanlar ise bu listenin Musk'ın gelirlerini artırma planı olduğunu düşünüyor. Musk'ın kendisi de dahil olmak üzere pek çok kişi CEO'nun gelir elde etmekte zorlanan platform için gereğinden fazla ödeme yaptığını söyledi. Musk da tweetler'den para kazanma konusunda çekingen davranmıyor.
Dünyanın en zengin insanı çalışanlarına, ayrıca Twitter'ın şu anda sadece 20 milyar dolar değerinde olduğunu, yani Musk'ın altı ay önce ödeme yaptığından 24 milyar dolar daha az bir değere sahip olduğunu söyledi.
Öte yandan, Musk önceki gün 15 Nisan'dan itibaren Twitter Blue için ödeme yapmayan kullanıcıların artık anketlerde oy kullanamayacağını açıkladı.
Musk, değişikliklerin siteyi 'yapay zekâ bot sürülerinin ele geçirmesini' engelleyeceğini söyledi ancak bunun nasıl yapılacağını tam olarak belirtmedi.
Haber Musk tarafından şirket içi bir e-postada paylaşıldı, ancak bu 51 yaşındaki CEO'nun platformun değerinden ilk şikâyeti değil.