Twitter kaybolan tweet'ler sorununu iPhone için çözdü: Android'de devam ediyor

Daha önce web sürümü için bu sorun çözülmüştü ancak problem iOS ve Android tarafında devam ediyordu.

Twitter'dan yapılan son açıklamaya göre artık iPhone kullanıcıları da bu sorunu yaşamayacak. Geriye sadece Android kullanıcıları kaldı.

Aylardır devam eden bu sorunun yakın zamanda Android'de de çözülmesi bekleniyor.