Twitter kaybolan tweet'ler sorununu iPhone için çözdü: Android'de devam ediyor

Twitter kullanıcıları uzun bir süredir kaybolan tweet sorunu yaşıyordu. Daha önce masaüstü sürümünde giderilen bu hata için şirketten yeni bir açıklama geldi.

Haberler - ntv.com.tr 25.11.2021 - 08:19

Twitter kaybolan tweet'ler sorununu iPhone için çözdü: Android'de devam ediyor - 1

Mikroblogging sitesi 'da uzun süredir devam eden kaybolan tweetler sorununa sınırlı çözüm geldi. 

Android, iOS ve masaüstü sürümde görülen kaybolan tweet'ler problemi birçok kullanıcıyı etkiliyordu. 

Twitter kaybolan tweet'ler sorununu iPhone için çözdü: Android'de devam ediyor - 2

Daha önce web sürümü için bu sorun çözülmüştü ancak problem iOS ve Android tarafında devam ediyordu. 

Twitter'dan yapılan son açıklamaya göre artık iPhone kullanıcıları da bu sorunu yaşamayacak. Geriye sadece Android kullanıcıları kaldı. 

Aylardır devam eden bu sorunun yakın zamanda Android'de de çözülmesi bekleniyor.

Twitter kaybolan tweet'ler sorununu iPhone için çözdü: Android'de devam ediyor - 3

Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal paylaşım sitesi Twitter yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Twitter kaybolan tweet'ler sorununu iPhone için çözdü: Android'de devam ediyor - 4

Şirketten aktarılan bilgilere göre uzun süredir birçok kullanıcı istenmeyen sohbetlerden rahatsız. 

Twitter kaybolan tweet'ler sorununu iPhone için çözdü: Android'de devam ediyor - 5

Siz istemeseniz bile bir başkaları sohbete sizin adınızı yazabiliyor ve bildirimleri görmeye devam ediyorsunuz. 

Twitter kaybolan tweet'ler sorununu iPhone için çözdü: Android'de devam ediyor - 6

Twitter, bu durumu sonlandırmak için adım atmaya karar vermiş gözüküyor. 

Twitter kaybolan tweet'ler sorununu iPhone için çözdü: Android'de devam ediyor - 7

Henüz fikir aşamasındaki geliştirmeye göre kullanıcılar kendilerinden bahsedilen Tweetleri sonlandırabilecek.

Twitter kaybolan tweet'ler sorununu iPhone için çözdü: Android'de devam ediyor - 8

Yetkililerin açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla özellik tıpkı Instagram'daki fotoğraf etiketlemenin kaldırılması gibi çalışacak. 

Twitter kaybolan tweet'ler sorununu iPhone için çözdü: Android'de devam ediyor - 9

Biri sizin fotoğrafınızı etiketlediğinizde etiketi kaldırabiliyorsunuz. Burada da mention'ı kaldırabileceksiniz. 

Twitter kaybolan tweet'ler sorununu iPhone için çözdü: Android'de devam ediyor - 10

Twitter'da istenmeyen mentionları engellemek için sessize al ya da blokla seçeneği bulunuyordu.

Ancak bu durumda kullanıcıları tamamen durdurmuş oluyorsunuz.

Twitter kaybolan tweet'ler sorununu iPhone için çözdü: Android'de devam ediyor - 11

Yeni özellikle sadece söz konusu sohbetten kaçınma imkanına sahip olacaksınız.

Ayrıca birkaç gün boyunca hesabınızı sessize almanız da mümkün olacak.

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