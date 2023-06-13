Twitter mesajlaşmaya sınır getiriyor: Blue aboneliği olmayanlar mesaj atamayacak

Elon Musk, 'mavi tik' almak isteyen kullanıcılar için Twitter Blue özelliğini aktif etmişti. Böylelikle mavi tike sahip olmak isteyen herkesin bu aboneliği alması gerektiği duyuruldu. Musk, Twitter Blue aboneliği sayılarını artırmak için yeni yollar arıyor.