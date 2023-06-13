Twitter mesajlaşmaya sınır getiriyor: Blue aboneliği olmayanlar mesaj atamayacak
Elon Musk, Twitter Blue aboneliğine ilginin artması için ilginç bir yola başvurdu. Artık Blue aboneliği olmayan Twitter kullanıcıları günlük mesaj limitine takılacak. Kotayı dolduran kullanıcı ise o gün boyunca farklı bir kullanıcıya mesaj gönderemeyecek.
Elon Musk, 'mavi tik' almak isteyen kullanıcılar için Twitter Blue özelliğini aktif etmişti. Böylelikle mavi tike sahip olmak isteyen herkesin bu aboneliği alması gerektiği duyuruldu. Musk, Twitter Blue aboneliği sayılarını artırmak için yeni yollar arıyor.