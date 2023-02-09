Twitter normale döndü | Twitter'a neden erişim sağlanamadı, sorun nasıl çözüldü?

Twitter, Instagram ve TikTok'ta akşam saatlerinde erişim sorunu yaşandı. Birçok kullanıcı Twitter'da yavaşlık olduğunu ve uygulamaya girmekte sıkıntı yaşadığını dile getirdi. Saatler sonra Twitter normale döndü. Peki Twitter, Instagram ve TikTok çöktü mü, neden girilemedi? İşte Twitter ve sosyal medya uygulamalarına erişimde gün boyu yaşananlar...

Twitter normale döndü | Twitter'a neden erişim sağlanamadı, sorun nasıl çözüldü? - 1

Twitter, Instagram ve TikTok'ta akşam saatlerinde erişim sıkıntısı yaşandı. Birçok kullanıcı Twitter’da yavaşlık olduğunu ve uygulamaya giriş yapamadığını dile getidi.

Twitter normale döndü | Twitter'a neden erişim sağlanamadı, sorun nasıl çözüldü? - 2

Twitter’ın ardından Instagram ve TikTok uygulamalarında da Türkiye’den erişimde sıkıntılar yaşandı. Kullanıcılar, sosyal medya platformlarında "bant daraltma uygulaması mı yapılıyor" iddialarını gündeme getirdi.

TikTok, Instagram ve Twitter'da yaşanan erişim sorununun ardından kullanıcılar, diğer sosyal medya uygulamalarından yetkililere ulaşarak "Twitter ve TikTok çöktü mü? Twitter'a neden girilemiyor? Bant daraltma mı yapılıyor?" sorularına yanıt almaya çalıştı.

Twitter normale döndü | Twitter'a neden erişim sağlanamadı, sorun nasıl çözüldü? - 3

Twitter'a erişim sıkıntısı yaşayanlar VPN ile giriş yaparak platformu kullanabildi. İlerleyen saatlerde Twitter'a erişim sonunuyla ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. 

Oktay'a AFAD Koordinasyon Merkezinde depreme ilişkin açıklama yaptığı sırada Twitter'da yaşanan erişim sorunu soruldu. 

Oktay, konuyla ilgili soruya verdiği yanıtta, “Benim öğrendiğim kadarıyla bazı teknik sorunlar vardı” ifadelerini kullandı.

Twitter normale döndü | Twitter'a neden erişim sağlanamadı, sorun nasıl çözüldü? - 4

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından saatler sonra  Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter Türkiye’den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Twitter normale döndü | Twitter'a neden erişim sağlanamadı, sorun nasıl çözüldü? - 5

TWİTTER'A DEZENFORMASYON UYARISI

Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, Twitter üzerinden yürütülen dezenformasyonların yanı sıra gerçek dışı ihbarlar ve yardım kampanyalarına karşı atılabilecek adımlar ele alındı.

Twitter normale döndü | Twitter'a neden erişim sağlanamadı, sorun nasıl çözüldü? - 6

Twitter yönetimine, toplumu panik ve kaosa sevk edebilecek dezenformasyonlara karşı sorumlulukları olduğu hatırlatıldı.

Ayrıca, sosyal medyadaki dezenformasyonların önlenmesine yönelik aktif işbirliği başta olmak üzere İnternet Ortamında İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun kapsamındaki yükümlülüklerine dikkat çekildi.

Twitter normale döndü | Twitter'a neden erişim sağlanamadı, sorun nasıl çözüldü? - 7

TWİTTER'DAN TÜRKİYE'YE TAAHHÜT

Twitter yöneticileri görüşmede, dezenformasyonla mücadele konusunda Türkiye ile daha fazla işbirliği içerisinde olma taahhüdü verdi.

Gerçek dışı ihbar ve yalan haberleri önleme ile sahte hesaplar hakkında hızlı işlem yapma noktasında tam bir işbirliği içerisinde olmayı kabul etti.

Twitter'ın dezenformasyonla mücadele konusunda tam işbirliği sözü vermesi sonrası Twitter'a erişim sorunu ortadan kalktı. 

9,5 saat sonra gece saatlerinde Twitter normale döndü.

Twitter normale döndü | Twitter'a neden erişim sağlanamadı, sorun nasıl çözüldü? - 8

MUSK'TAN AÇIKLAMA

Twitter'ın sahibi Elon Musk da erişim sorunu sonrası açıklama yapmıştı. Açıklamada “Daha fazla bilgi edinmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullanan Musk, daha fazla detay vermemişti.

Twitter normale döndü | Twitter'a neden erişim sağlanamadı, sorun nasıl çözüldü? - 9

Musk gece saatlerinde yaptığı paylaşımda ise "Twitter, Türk hükümeti tarafından erişimin kısa süre içinde yeniden etkinleştirileceği konusunda bilgilendirildi" ifadesini kullandı.

Twitter normale döndü | Twitter'a neden erişim sağlanamadı, sorun nasıl çözüldü? - 10

BANT DARALTMA NEDİR?

Bant genişliği bir web sitesinin kapasitesini ifade eder. Bant genişliği ne kadar fazlaysa, kullanıcıların bir siteye girmesi o kadar kolay olur. Bu yüzden her web sitesinin kendine ait bir erişim hızı vardır çünkü bant genişliği, her siteye göre değişir.

Ancak bant daraltma bu kapasitenin düşmesini ve kullanıcıların ilgili web sitesine çok yavaş bir şekilde erişmesine neden olur. Bunu işlek bir caddede hızla akan trafik gibi düşünebiliriz. Eğer, yolu tek şeride düşürürseniz, trafik oldukça yavaş akar.

Twitter normale döndü | Twitter'a neden erişim sağlanamadı, sorun nasıl çözüldü? - 11

BANT DARALTMA NASIL UYGULANIR?

Bant daraltma bir web sitesine erişimin yavaşlatılmasıdır. Kullanıcılar aktif olarak siteye giriş yapabilir ancak bu oldukça zor ve yavaş bir şekilde olur. Bu yüzden, bazen internet hızında bir sorun olmamasına karşın, bazı web sitelerine giriş yapmak zorlaşır.

Türkiye'de bu uygulamayı yürürlüğe koymak Bilişim Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) yetki alanındadır.

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