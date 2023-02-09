Twitter normale döndü | Twitter'a neden erişim sağlanamadı, sorun nasıl çözüldü?

BANT DARALTMA NEDİR?

Bant genişliği bir web sitesinin kapasitesini ifade eder. Bant genişliği ne kadar fazlaysa, kullanıcıların bir siteye girmesi o kadar kolay olur. Bu yüzden her web sitesinin kendine ait bir erişim hızı vardır çünkü bant genişliği, her siteye göre değişir.

Ancak bant daraltma bu kapasitenin düşmesini ve kullanıcıların ilgili web sitesine çok yavaş bir şekilde erişmesine neden olur. Bunu işlek bir caddede hızla akan trafik gibi düşünebiliriz. Eğer, yolu tek şeride düşürürseniz, trafik oldukça yavaş akar.