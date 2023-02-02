Twitter paylaşımlarının görünümünü artırmanın yöntemi nedir? Elon Musk test etti

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, paylaşımlarının görüntülenme sayısını artırmak amacıyla, kullanıcılar tarafından önerilen bir yolu test etti. Tesla ve SpaceX CEO'su deneyinin sonuçlarını gelecek hafta açıklayacağını duyurdu. Peki Musk'ın da denediği Twitter'daki paylaşımların görünürlüğü artırdığı iddia edilen yöntem nedir?

Twitter paylaşımlarının görünümünü artırmanın yöntemi nedir? Elon Musk test etti - 1

Milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter’daki paylaşımlarının görünürlüğü artırıp artırmayacığını test atmek amacıyla profilini gizledi. Geçen yılın Ekim ayında Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın alan teknoloji milyarderi, sosyal medya sitesinde 'bir sorun olduğunu' belirtti.

Twitter paylaşımlarının görünümünü artırmanın yöntemi nedir? Elon Musk test etti - 2

Popüler Twitter hesabı Libs of TikTok'tan gelen bir tweet'e yanıt veren Musk, “Benim özel tweet'lerimi herkese açık tweet'lerimden daha fazla görüp göremediğinizi test etmek için hesabımı yarın sabaha kadar gizli tutacağım" dedi.

Twitter paylaşımlarının görünümünü artırmanın yöntemi nedir? Elon Musk test etti - 3

50 yaşındaki iş insanı ardından tweet'lerini yalnızca 122 milyon kullanıcısına özel hale getirdi.

Twitter paylaşımlarının görünümünü artırmanın yöntemi nedir? Elon Musk test etti - 4

KULLANICILAR ŞİKAYET ETTİ

Diğer taraftan, Elon Musk'ın hareketi geçtiğimiz günlerde Twitter kullacılarının, paylaşımlarının eskisi kadar çok kişi tarafından görülmediğine dair şikayetlerinin ardından geldi.

Twitter paylaşımlarının görünümünü artırmanın yöntemi nedir? Elon Musk test etti - 5

Örneğin, Musk'ın eski paylaşımlarının altında  bir kullanıcı, "Aynı sohbette benim tweet'imden önceki ve sonraki tweet'ler yüzlerce kez görüntülenmişken neden benim tweet'lerim görünmüyor?" diye sorarken, başka bir dğerinin "Twitter tarafından cezalandırılıyor muyum. Öyleyse neden? Tweetlerinin görülmediğini fark eden başka biri var mı?" dediği görülüyor.

Twitter paylaşımlarının görünümünü artırmanın yöntemi nedir? Elon Musk test etti - 6

Söz konusu durum,kullanıcıların sorunları için kendi çözüm yöntemlerini aramasına neden oldu. 

witter'da yaklaşık yarım milyon takipçisi olan sağcı bir siyasi yorumcu olan Ian Miles Cheong,  hesabını gizli tutmanın görünürlük  sayısını artırıp artırmadığını görmek için bir test yaptı. 

Twitter paylaşımlarının görünümünü artırmanın yöntemi nedir? Elon Musk test etti - 7

Cheong, biri herkese açık, biri özel olmak üzere iki paylaşım yaptı. Herkese açık olan tweet 3 bin 80 kişi tarafından görüntülenirken, özel tweet 4 bin 47 kişi tarafından görüldü.

Twitter paylaşımlarının görünümünü artırmanın yöntemi nedir? Elon Musk test etti - 8

Musk, deneyinin sonuçlarının gelecek hafta açıklanacağını duyurdu.

Twitter paylaşımlarının görünümünü artırmanın yöntemi nedir? Elon Musk test etti - 9

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