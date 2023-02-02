Twitter paylaşımlarının görünümünü artırmanın yöntemi nedir? Elon Musk test etti

Örneğin, Musk'ın eski paylaşımlarının altında bir kullanıcı, "Aynı sohbette benim tweet'imden önceki ve sonraki tweet'ler yüzlerce kez görüntülenmişken neden benim tweet'lerim görünmüyor?" diye sorarken, başka bir dğerinin "Twitter tarafından cezalandırılıyor muyum. Öyleyse neden? Tweetlerinin görülmediğini fark eden başka biri var mı?" dediği görülüyor.