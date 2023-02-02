Twitter paylaşımlarının görünümünü artırmanın yöntemi nedir? Elon Musk test etti

Milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter’daki paylaşımlarının görünürlüğü artırıp artırmayacığını test atmek amacıyla profilini gizledi. Geçen yılın Ekim ayında Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın alan teknoloji milyarderi, sosyal medya sitesinde 'bir sorun olduğunu' belirtti.
Popüler Twitter hesabı Libs of TikTok'tan gelen bir tweet'e yanıt veren Musk, “Benim özel tweet'lerimi herkese açık tweet'lerimden daha fazla görüp göremediğinizi test etmek için hesabımı yarın sabaha kadar gizli tutacağım" dedi.
50 yaşındaki iş insanı ardından tweet'lerini yalnızca 122 milyon kullanıcısına özel hale getirdi.
Diğer taraftan, Elon Musk'ın hareketi geçtiğimiz günlerde Twitter kullacılarının, paylaşımlarının eskisi kadar çok kişi tarafından görülmediğine dair şikayetlerinin ardından geldi.
Örneğin, Musk'ın eski paylaşımlarının altında bir kullanıcı, "Aynı sohbette benim tweet'imden önceki ve sonraki tweet'ler yüzlerce kez görüntülenmişken neden benim tweet'lerim görünmüyor?" diye sorarken, başka bir dğerinin "Twitter tarafından cezalandırılıyor muyum. Öyleyse neden? Tweetlerinin görülmediğini fark eden başka biri var mı?" dediği görülüyor.
Söz konusu durum,kullanıcıların sorunları için kendi çözüm yöntemlerini aramasına neden oldu.
witter'da yaklaşık yarım milyon takipçisi olan sağcı bir siyasi yorumcu olan Ian Miles Cheong, hesabını gizli tutmanın görünürlük sayısını artırıp artırmadığını görmek için bir test yaptı.
Cheong, biri herkese açık, biri özel olmak üzere iki paylaşım yaptı. Herkese açık olan tweet 3 bin 80 kişi tarafından görüntülenirken, özel tweet 4 bin 47 kişi tarafından görüldü.
Musk, deneyinin sonuçlarının gelecek hafta açıklanacağını duyurdu.