Twitter ücretli abonelere tweet düzenleme özelliği getirdi

Sosyal medya devi Twitter, aylık “Twitter Blue” aboneliği için 4,99 dolar (yaklaşık 90 lira) ödeyen ABD'li kullanıcılara yeni “Düzenle” (Edit) düğmesini sunmaya başladı. Böylelikle, ABD’deki kullanıcılar artık, paylaşımdan sonraki 30 dakika içinde tweet'lerini beş defaya kadar değiştirebilecekler.

Twitter ücretli abonelere tweet düzenleme özelliği getirdi - 1

ABD'deki Twitter kullanıcıları, platformun aylık 4,99 dolarlık (yaklaşık 90 lira) Twitter Blue aboneliğine üye olduklarında tweetlerini düzenleme imkanına kovuştu.

Twitter ücretli abonelere tweet düzenleme özelliği getirdi - 2

YALNIZCA TWEET'LER İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Düzenlenen tweet'ler, gönderi en son düzenlendiğinde, yanlarında  bir simge ve zaman sembolüyle görünecek ve diğer kullanıcılar paylaşımın düzenleme geçmişini görebilecek.

Ancak, düzenleme seçeneği yalnızca tweet'ler için kullanıldığından, retweetler, yanıtlar ve ileti dizileri gibi diğer gönderiler için geçerli olmayacak.

Twitter ücretli abonelere tweet düzenleme özelliği getirdi - 3

5 DEFAYA KADAR DÜZENLENEBİLECEK

Özelliği deneyen NBC'nin teknoloji muhabiri Ben Collins, kullanıcıların tweet'lerini birden fazla kez düzenleyebileceklerini resmi hesabından duyurdu. Twitter'dan yapılan açıklamada ise tweet'lerin 5 defaya kadar düzenlenebileceğini açıkladı.

Twitter ücretli abonelere tweet düzenleme özelliği getirdi - 4

DÜZENLEME DÜĞMESİ HAKKINDA ENDİŞELER

Bununla birlikte “Düzenle” düğmesi, Twitter kullanıcıları tarafından her zaman aranan bir özellik oldu. 

Bazı kullanıcılar ise bu özelliğin bir tweet’in viral hale gelmesinin ardından değiştirmesine izin vererek yanlış bilgi yaymak için kullanılabileceğinden endişeleniyor. Ancak Twitter, düzenlenmemiş sürümü görme seçeneğinin yanlış bilgilerin paylaşılmasını engelleyeceğini açıkladı.

Twitter ücretli abonelere tweet düzenleme özelliği getirdi - 5

Washington Post’a konuşan SocialProof Security CEO'su Rachel Tobac, düzenlenen tweetlerin Twitter'da nasıl hasara yol açabileceği konusunda şöyle bir örnel verdi:

“Birisi, sansasyonel kişileri seçipi  'Bu iki ünlü flört etmeye  başladı' yazan bir tweet atacak. Ardından bu paylaşım viral olacak. On beş ila 20 dakika  bu bir kripto dolandırıcılığına veya  kimlik avına dönüşen bir bağlantıya değiştirilecek” dedi.

Twitter ücretli abonelere tweet düzenleme özelliği getirdi - 6

Diğer taraftan ABD’de “Düzenle” düğmesi Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan iki gün sonra kullanılmaya başladı.

Twitter bu yılın başlarında “Düzenle” seçeneğini  Twitter Blue'ya getireceğini duyurdu ve Eylül ayında küçük bir kullanıcı grubuyla test etmeye başladı.

Twitter ücretli abonelere tweet düzenleme özelliği getirdi - 7

DORSEY DÜZENLEME DÜĞMESİNE KARŞIYDI

Öte yandan, geçen Kasım ayında Twitter CEO'luğundan ayrılan Jack Dorsey, yıllardır Twitter'a bir “Düzenle” düğmesinin gelmeyeceği konusunda kararlıydı. 

Twitter ücretli abonelere tweet düzenleme özelliği getirdi - 8

2018'de Dorsey, bir etkinlikte Twitter'a düzenleme seçeneği gelme  olasılığını tartıştı ve platformun böyle bir özelliğinin kötüye kullanılabileceğini söyledi.

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