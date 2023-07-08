Twitter ve Threads arasındaki mücadelede kim kazanacak? Elon Musk ve Mark Zuckerberg'in elinde hangi kozlar var?

KULLANICILAR TWITTER'DA KALACAK MI?

Ancak, Threads’in ne kadar kar edeceği, platformun gelecek aylardaki durumana bağlı olacak. Musk, Threads’e Twitter’ı taklit ettiği gerekçesiyle dava açacağını duyurdu.

Ancak Insider Intelligence analisti Jasmine Enberg, Twitter'dan duyulan hayal kırıklığının pek çok insanı bir alternatife yönlendirdiğini ve Meta'nın Twitter'dan "daha aklı başında, daha nazik bir yer" vaadinin kullanıcıları buraya geçtiğini söyledi. Enberg’e ise Threads’in başarısıi Twitter'ın güçlü kullanıcılarını ya da ilk etapta uygulamaya hiç kaydolmamış kişileri kazanmasına bağlı olacak.