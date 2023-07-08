Twitter ve Threads arasındaki mücadelede kim kazanacak? Elon Musk ve Mark Zuckerberg'in elinde hangi kozlar var?
Teknoloji milyarderleri Mark Zuckerberg ve Elon Musk bir kafes dövüşü yapmak için şakalaşırken, İş dünyasında mücadeleleri çoktan başladı Açılışından bu yana geçen birkaç gün içinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Threads'in Twitter'ın tahtını elinden alıp alamayacağını ve iki milyarderin kazançlarının ne yönde değişeceği ise merak konusu oldu. Uzmanlar, hali hazırda Whatsapp, Instagram ve Facebook'un sahibi olan Zuckerberg'in reklam gelirleri konusunda Musk'tan daha deneyimli olduğunu düşünüyor ve Threads'in popülerliğinin devam edeceğine inanıyor. Ancak, Twitter'ı vazgeçilmez kılan birçok özellik bulunuyor. İşte Threads ve Twitter'ın geleceğine dair olası senaryolar...
Zuckerberg'in Twitter'a alternatif olarak geliştirdiği Threads'in lansmanının bu yana 70 milyonu aşkın kişi platforma kaydoldu ve Threads, sosyal medya dünyasında ciddi bir rakip olarak itibar kazandı. Ancak, bu rakam yüz milyonlarca Twitter kullanıcısının yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyor.