Twitter yeniden mavi tik dağıtacak (Hesap doğrulamaya başlıyor)

Mikro-blogging platformu Twitter birkaç yıl önce durdurduğu hesap doğrulama işlemine yeniden başlayacak. Kullanıcılar arasında "mavi tik almak" olarak adlandırılan işlem aktifleşti.

ntv.com.tr 21.05.2021 - 08:44

Twitter yeniden mavi tik dağıtacak (Hesap doğrulamaya başlıyor) - 1
The Next Web'de yer alan bilgilere göre doğrulama altı ayrı kategoride yapılacak.
Twitter yeniden mavi tik dağıtacak (Hesap doğrulamaya başlıyor) - 2
Twitter'dan mavi tik alabilecek kişisel ve kurumsal hesaplar ise şöyle sınıflandırılacak: resmi kurumlar, şirketler, haber kuruluşları ve gazeteciler, spor ve oyun, aktivizm ve etkisi bulunan diğer kişiler.
Twitter yeniden mavi tik dağıtacak (Hesap doğrulamaya başlıyor) - 3
Doğrulama özelliği kademeli olarak kullanıcılara sunuluyor. Bu nedenle hesabınızda doğrulama bölümünü görmeniz birkaç günü bulabilir.
Twitter yeniden mavi tik dağıtacak (Hesap doğrulamaya başlıyor) - 4
Twitter'dan yapılan açıklamada kategoriye göre belirli talepler olacak. Ancak herkes için geçerli temelli kuralar bulunuyor.
Twitter yeniden mavi tik dağıtacak (Hesap doğrulamaya başlıyor) - 5
Hesabınızı doğrulatmak istiyorsanız; profil fotoğrafı, profil adı, aktif bir hesap (son altı ayda en az bir kere giriş yapmış olmak), son 1 yılda devre dışı kalmamak, e-mail ve telefon numarası.
Twitter yeniden mavi tik dağıtacak (Hesap doğrulamaya başlıyor) - 6
Şirket ayrıca doğrulama yapmak isteyenlerden resmi kimlik, mail ya da resmi bir internet sitesine ihtiyaç duyacak.
Twitter yeniden mavi tik dağıtacak (Hesap doğrulamaya başlıyor) - 7
Başvuru birkaç gün boyunca incelenecek. Eğer reddedilirse 30 gün içerisinde yeniden başvurabileceksiniz. Twitter 2017'de beyaz üstünlüğünü savunan bir hesaba mavi tik verince tartışmalar yaşanmıştı.

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