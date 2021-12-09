Twitter'a TikTok benzeri video özelliği geliyor

Twitter yeni CEO'suyla yeni bir döneme giriyor. Sosyal medya platformu TikTok'taki video akış özelliğini Twitter test etmeye başladı. TikTok'la başlayan video akış Facebook ve Instagram'a da sıçramıştı. İşte Twitter'daki tüm güncellemeler...

Haberler - ntv.com.tr 09.12.2021 - 09:12

Twitter'a TikTok benzeri video özelliği geliyor - 1

2021 için dönüşüm yılı oluyor. CEO'su Jack Dorsay görevi bıraktı. Yeni CEO Parag Agrawal, daha hızlı hareket eden bir şirket hayaliyle görevi devraldı. 

Agrawal'ın yeni görevinden birkaç gün sonra şirket dev bir güncellemeyi teste aldı. Twitter TikTok benzeri bir video akışı Hindistan'da kullanıma sundu. 

Twitter'a TikTok benzeri video özelliği geliyor - 2

Böylece sosyal medya platformlarındaki TikTok rüzgarı Twitter'a da sıçramış oldu. 

TikTok'un video akışı Instagram'da Reels Youtube'da ise Shorts'u ortaya çıkarmıştı. 

Yeni özellik Keşfet sekmesinde yer alacak. Aşağıya doğru akan videolar görülecek. Twitter kullanıcısının burayı nasıl kullanacağı merak konusu. 

Twitter metin odaklı bir platform, sosyal medya kullanım trendi ise videoya doğru kayıyor. 

Twitter'a TikTok benzeri video özelliği geliyor - 3

Mikroblogging sitesi Twitter'da uzun süredir devam eden kaybolan tweetler sorununa sınırlı çözüm geldi. 

Android, iOS ve masaüstü sürümde görülen kaybolan tweet'ler problemi birçok kullanıcıyı etkiliyordu. 

Twitter'a TikTok benzeri video özelliği geliyor - 4

Daha önce web sürümü için bu sorun çözülmüştü ancak problem iOS ve Android tarafında devam ediyordu. 

Twitter'dan yapılan son açıklamaya göre artık iPhone kullanıcıları da bu sorunu yaşamayacak. Geriye sadece Android kullanıcıları kaldı. 

Aylardır devam eden bu sorunun yakın zamanda Android'de de çözülmesi bekleniyor.

Twitter'a TikTok benzeri video özelliği geliyor - 5

Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal paylaşım sitesi Twitter yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Twitter'a TikTok benzeri video özelliği geliyor - 6

Şirketten aktarılan bilgilere göre uzun süredir birçok kullanıcı istenmeyen sohbetlerden rahatsız. 

Twitter'a TikTok benzeri video özelliği geliyor - 7

Siz istemeseniz bile bir başkaları sohbete sizin adınızı yazabiliyor ve bildirimleri görmeye devam ediyorsunuz. 

Twitter'a TikTok benzeri video özelliği geliyor - 8

Twitter, bu durumu sonlandırmak için adım atmaya karar vermiş gözüküyor. 

Twitter'a TikTok benzeri video özelliği geliyor - 9

Henüz fikir aşamasındaki geliştirmeye göre kullanıcılar kendilerinden bahsedilen Tweetleri sonlandırabilecek.

Twitter'a TikTok benzeri video özelliği geliyor - 10

Yetkililerin açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla özellik tıpkı Instagram'daki fotoğraf etiketlemenin kaldırılması gibi çalışacak. 

Biri sizin fotoğrafınızı etiketlediğinizde etiketi kaldırabiliyorsunuz. Burada da mention'ı kaldırabileceksiniz. 

Twitter'a TikTok benzeri video özelliği geliyor - 11

Twitter'da istenmeyen mentionları engellemek için sessize al ya da blokla seçeneği bulunuyordu.

Ancak bu durumda kullanıcıları tamamen durdurmuş oluyorsunuz.

Yeni özellikle sadece söz konusu sohbetten kaçınma imkanına sahip olacaksınız.

Ayrıca birkaç gün boyunca hesabınızı sessize almanız da mümkün olacak.

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