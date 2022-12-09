Twitter'a yeni özellik geliyor

Elon Musk, Twitter'daki yeniliklerine devam ediyor. Musk, son olarak 44 milyar dolara satın aldığı platforma tıpkı videolarda olan bir özelliği getirmeye hazırlanıyor.

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Elon Musk, kısa bir süre içerisinde gelecek Twitter'ın yeni özelliğini duyurdu.

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Elon Musk, aynı video izlenme sayılarının görüldüğü gibi bir takip sisteminin diğer mesajlara da geleceğini açıkladı.

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Yeni özellik için çalışmaların sürdüğünü de duyuran Musk,  birkaç hafta içinde paylaşılan tweetlerin kaç kişi tarafından görüldüğünün belirtilebileceğini söyledi.

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Öte yandan, yeni güncelleme ile kullanıcıların yasaklı olup olmadığının görülebileceği de gündeme geldi.

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