Twitter'a yeni özellik geliyor

Elon Musk, kısa bir süre içerisinde gelecek Twitter'ın yeni özelliğini duyurdu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Elon Musk, aynı video izlenme sayılarının görüldüğü gibi bir takip sisteminin diğer mesajlara da geleceğini açıkladı.
Yeni özellik için çalışmaların sürdüğünü de duyuran Musk, birkaç hafta içinde paylaşılan tweetlerin kaç kişi tarafından görüldüğünün belirtilebileceğini söyledi.
Öte yandan, yeni güncelleme ile kullanıcıların yasaklı olup olmadığının görülebileceği de gündeme geldi.